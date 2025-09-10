POTREBEN JE DIALOG, MENI

Izraelski zunanji minister hvali Hrvaško, graja Slovenijo

Izraelski zunanji minister v Zagrebu kritiziral priznanje Palestine.
Fotografija: Srečanje so spremljali propalestinski protesti pred sedežem vlade. FOTO: Damir Sencar/Afp
Srečanje so spremljali propalestinski protesti pred sedežem vlade. FOTO: Damir Sencar/Afp

STA
10.09.2025 ob 05:20
STA
10.09.2025 ob 05:20

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je včeraj v Zagrebu pohvalil Hrvaško za njeno stališče do reševanja krize na Bližnjem vzhodu. Hkrati je kritiziral države, ki so priznale ali napovedale priznanje palestinske države. Obisk Saara, ki se je srečal s hrvaškim premierjem in zunanjim ministrom, so spremljali protesti.

»Menim, da je za dosego miru zelo pomembno nadaljevati po poti držav, kot so Nemčija, Italija in Hrvaška, ki razumejo, da se bo mir dosegel v dvostranskem kontekstu in ne z odločitvami v Parizu ali Madridu,« je po srečanju s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom izjavil Saar.

Izraelski zunanji minister je prepričan, da se stvari na Bližnjem vzhodu lahko izboljšajo le z dialogom. »Če vas vodi propaganda Hamasa, kot se je zgodilo španski vladi, povzročate le škodo in destabilizacijo na Bližnjem vzhodu,« je dejal. Pri tem je poudaril, da se »vsiljevanje končnega izida izraelsko-palestinskega konflikta mimo njih ne bo zgodilo«.

Hrvaška vlada doslej ni napovedovala priznanja

Francija namerava po napovedih na Generalni skupščini Združenih narodov priznati Palestino. Španija je to storila maja lani, poleg nekaterih drugih držav znotraj EU pa je skupaj s Slovenijo tudi med najglasnejšimi kritičarkami izraelske agresije v Gazi. Slovenija je palestinsko državo priznala junija lani.

Hrvaška vlada doslej ni napovedovala priznanja Palestine, čeprav jo je k temu pozval tudi predsednik države Zoran Milanović. Vlada zagovarja rešitev dveh držav, vendar kot rezultat dogovora, dialoga in mirovnega procesa, kar je včeraj ponovil tudi Grlić Radman.

Z izraelskim zunanjim ministrom se je srečal tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Poudaril je, da sta glavni prednostni nalogi čimprejšnja prekinitev ognja in zaščita civilistov.

Nemčija, Italija in Hrvaška razumejo, da se bo mir dosegel v dvostranskem kontekstu.

Hrvaška Izrael Palestina Slovenija vojna Hamas Gaza Andrej Plenković priznanje ministrstvo za zunanje zadeve

