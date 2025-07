Izraelski zgodovinar: Thompson je »privrženec ustaškega gibanja!« Zločini tako brutalni, da so šokirali celo naciste

Izraelski zgodovinar holokavsta Efraim Zuroff pravi, da bo Thompsonov jutrišnji koncert v Zagrebu najbolj očiten primer nevarnega izkrivljanja zgodovine doslej.

Kdo je Efraim Zuroff? Efraim Zuroff je v Ameriki rojeni izraelski zgodovinar in lovec na naciste, ki je imel ključno vlogo pri sojenju nacističnim in fašističnim vojnim zločincem.

V članku za Jerusalem Post Zuroff opisuje Thompsona kot »fanatičnega hrvaškega nacionalista in privrženca ustaškega gibanja«, ki je med drugo svetovno vojno vodil genocidne kampanje proti Srbom, Judom in Romom.

Efraim Zuroff. FOTO: Š Herwig Prammer/Reuters Reuters Pictures

Navaja tudi, da Thompson začne pesem »Bojna Čavoglave« z ustaškim pozdravom »Za dom spremni«, ki ga Zuroff izrecno primerja z nacističnim »Sieg Heil«.

Navaja, da je Thompson nekoč na koncertih pel pesem, ki poveličuje koncentracijski taborišči Jasenovac in Stara Gradiška, pa tudi ustaške poveljnike.

Ustaški zločini tako brutalni, da so šokirali celo naciste

Zuroff ob tem navaja tudi pričevanja nacističnega generala Edmunda Glaise-Horstenaua, vojaškega atašeja v Zagrebu, ki je, kot navaja, opozarjal na brutalnost ustaških zločinov in njihov potencial za izzvanje vstaje srbskega prebivalstva.

Marko Perković - Thompson. FOTO: Nino Strmotic/pixsell

Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.

Na Thomsponovem koncertu pričakujejo okoli pol milijona ljudi, med katerimi bo tudi več članov hrvaške vlade. Premier Andrej Plenković si je v četrtek ogledal generalno vajo, a tako kot predsednik Zoran Milanović še ni sporočil, ali gre na koncert.

Poleg tega navaja, da Thompson »s svojo glasbo spodbuja zgodovinski revizionizen« in »briše vlogo Hrvatov, ki so se borili v partizanskih vrstah proti NDH«, vključno s prizadevanji za izročitev in sojenje vojnim zločincem, kot sta Andrija Artuković in Dinko Šakić, poveljnik Jasenovca.