Izraelski premier Netanjahu ukazal takojšen začetek pogajanj za končanje vojne

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da je odredil takojšen začetek pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu v Gazi, in končanje vojne v enklavi pod pogoji, ki so za Izrael sprejemljivi, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Odobril sem načrte izraelske vojske za prevzem nadzora nad mestom Gaza in poraz Hamasa,« je med obiskom štaba izraelske vojske dejal Netanjahu. »Hkrati sem ukazal takojšen začetek pogajanj za osvoboditev vseh naših talcev in končanje vojne pod pogoji, ki so sprejemljivi za Izrael,« je dodal, rekoč da gresta poraz Hamasa in osvoboditev talcev »z roko v roki«.

Ob tem ni povedal, ali je izraelska stran sprejela predlog premirja, ki ga je v ponedeljek sprejel Hamas. Z njegovega urada naj bi medtem časniku Times of Israel sporočili, da trenutno ne razmišljajo o pošiljanju izraelske delegacije na pogovore v Katar ali Egipt.

Izpustitev postavlja kot pogoj za premirje

Od 251 talcev, zajetih po napadu palestinskih borcev na Izrael oktobra 2023, naj bi jih bilo v ujetništvu še okoli 50. Izraelska vlada njihovo izpustitev postavlja kot pogoj za premirje. Od 50 talcev naj bi jih bilo sicer 27 že mrtvih.

Izraelska vojska je medtem že začela ofenzivo za zavzetje mesta Gaza. Medicinske delavce in osebje humanitarnih organizacij v severnem delu enklave je danes po lastnih navedbah tudi obvestila, naj se pripravijo ne evakuacijo, kar je zdravstveno ministrstvo v Gazi zavrnilo.

Tako na mednarodnem prizorišču kot v domači javnosti se pritisk na Izrael in Netanjahuja vse bolj krepi. Na ulice Tel Aviva se je denimo v nedeljo zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali h končanju vojne in sklenitvi sporazuma za osvoboditev talcev.