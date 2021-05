Izraelska železna kupola navdušila tudi Nato (VIDEO)

210 milijonov $ je bil vreden projekt.

Obrambni izstrelki v raketo trčijo ali eksplodirajo v njeni bližini. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Če se izkaže, da raketa predstavlja grožnjo, sistem sproži prestrezni izstrelek. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Tako imenovana železna kupola je obrambni sistem, ki ga je razvila izraelska družba Rafael Advanced Defense Systems. Zasnovan je tako, da v vsakem vremenu in v vseh delih dneva prestreže rakete kratkega dosega in topovske granate premera 155 milimetrov, izstreljene z razdalje do 70 kilometrov, ter tako zaščiti civilno prebivalstvo na severni in južni meji. Februarja 2007 je izraelski obrambni ministerta način obrambe izbral kot primerno rešitev za grožnjo iz zraka in strokovnjaki so se lotili dela. Železna kupola, projekt, vreden 210 milijonov ameriških dolarjev (171,5 milijona evrov), naj bi bil nared tri leta pozneje, a se je vse skupaj za eno leto zavleklo, med drugim zaradi finančnih težav. Maja 2010, ko naj bi se izdelava že bližala koncu, so iz Bele hiše sporočili, da je ameriški predsednikod kongresa zahteval, da pomaga Izraelu končati projekt s finančno injekcijo v višini 205 milijonov dolarjev (167,5 milijona evrov). Ko so denar dobili, je bil sistem tudi kmalu končan.Železna kupola ima tri osrednje komponente. Prva je radar, ki izstrelek zazna, izdelala ga je družba Elba, ki se ukvarja z izdelavo obrambnih sistemov. Naslednja komponenta je nadzorna, izdelala jo je izraelska računalniška družba Prest Systems, tretja pa je enota za sprožanje prestreznih izstrelkov. Obrambni sistem uporablja izstrelke vrste tamir, ki so opremljeni z elektrooptičnimi senzorji in več krilci, ki jim omogočajo boljše manevriranje v prostoru.In kako sistem deluje? Najprej radar zazna, da je bila izstreljena sovražna raketa, izračuna njeno pot letenja in informacijo prenese v kontrolno središče, kjer 24 ur na dan sedijo vojaki, ti izračunajo predvideno lokacijo, kjer bo izstrelek pristal. Če se izkaže, da raketa predstavlja grožnjo, sistem izstreli prestrezni izstrelek, ki sovražno raketo uniči in tako prepreči, da bi treščila na tla. Obrambni izstrelki delujejo na dva načina – uničijo ga tako, da v izstrelek trčijo ali pa eksplodirajo v njegovi bližini in ga dovolj poškodujejo, da postane neuporaben.Po ocenah strokovnjakov naj bi bil obrambni sistem učinkovit v 75 pa vse do 95 odstotkih primerov, v dosedanjih napadih pa se je odlično odrezal in izraelska vojska njegovo učinkovitost ocenjuje na kar 90 odstotkov, kot pravi eden od poveljnikov, pa bi lahko železna kupola zdržala še bolj intenzivno obstreljevanje. Nad sistemom so se navdušili tudi v drugih državah, do zdaj so ga menda že naročili v Azerbajdžanu, Indiji, Romuniji in Združenih državah Amerike, zanj se zanimata tudi Nato in Južna Koreja.