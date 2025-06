Izraelska vojska vdrla na ladjo Grete Thunberg, kamere so vse posnele (VIDEO)

Med potniki so bili okoljska aktivistka Greta Thunberg, igralec iz serije Igra prestolov Liam Cunningham ter francoska poslanka Evropskega parlamenta Rima Hassan. Vse so pridržali in prepeljali v Izrael.

Koalicija Freedom Flotilla Coalition (FFC) je pred tem sporočila, da se je izraelska vojska vkrcala na ladjo Madleen, ki je poskušala dostaviti pomoč v Gazo. V enklavi, kjer po več kot 600 dneh vojne in enajstih tednih popolne blokade pomoči vlada huda humanitarna kriza, se kar 2,1 milijona ljudi sooča z resnim pomanjkanjem hrane, poroča CNN.

Izraelske oblasti: Ladja varno pluje proti izraelski obali

Izraelsko zunanje ministrstvo je v ponedeljek zjutraj po lokalnem času sporočilo, da ladja »varno pluje proti izraelski obali« ter da pričakujejo, da bodo potniki vrnjeni v svoje matične države.

Na družbenih omrežjih so objavili tudi posnetek, na katerem člani posadke v oranžnih reševalnih jopičih sedijo drug ob drugem, medtem ko jim izraelski vojak deli vodo in sendviče. Na posnetku je mogoče opaziti tudi Greto Thunberg

FFC je pred tem na platformi Telegram sporočil, da so ladjo »napadli v mednarodnih vodah«.

»Droni krožijo nad ladjo in spuščajo belo snov«

V objavi so zapisali: »Droni krožijo nad ladjo in spuščajo belo snov, podobno barvi. Povezava je bila prekinjena, preko radia pa predvajajo moteče zvoke.«

Izraelsko zunanje ministrstvo je objavilo tudi videoposnetek, na katerem izraelski mornar preko radia posadki sporoča, da je »pomorsko območje pred obalo Gaze zaprto.«

V neposrednem prenosu z ladje je aktivistka Yasmin Acar pokazala belo snov na palubi in zatrdila, da so jo vojaki odvrgli na ladjo. Kasneje je povedala, da ji snov draži oči.

Na Telegramu je FFC objavil še video, na katerem člani posadke v notranjosti ladje sedijo z dvignjenimi rokami.

Thunberg: »Če vidite ta posnetek, so nas izraelske sile prestregle v mednarodnih vodah«

Ko je bila komunikacija z ladjo prekinjena, je FFC začel objavljati vnaprej posnete izjave aktivistov, tudi Grete Thunberg. V svoji izjavi je Thunberg povedala:

»Če vidite ta posnetek, so nas prestregle in ujele izraelske okupacijske sile ali sile, ki jih podpirajo, v mednarodnih vodah.«

Izrael: Gre za 'selfie jahto' s slavnimi osebami

Izrael je večkrat sporočil, da ne bo dovolil, da ladja doseže Gazo. Ladjo so opisali kot »selfie jahto« s »slavnimi osebami.«

»Ukazal sem izraelski vojski, naj prepreči flotili Madleen pripluti do Gaze,« je v nedeljo izjavil izraelski obrambni minister Israel Katz.

Po pridržanju posadke je Katzov tiskovni predstavnik dejal, da je vojska prejela navodilo, naj aktivistom ob prihodu v pristanišče Ashdod pokaže posnetke napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je skupina »poskušala izpeljati medijsko provokacijo, katere edini namen je bil publiciteta.«

»Obstajajo načini, kako dostaviti pomoč v Gazo – ti pa ne vključujejo Instagram selfijev,« so še dodali.

V predhodni izjavi so poudarili, da so »nepooblaščeni poskusi preboja blokade nevarni, nezakoniti in spodkopavajo trenutne humanitarne napore.«

Ladja Madleen je del Koalicije Freedom Flotilla, organizacije, ki že več let protestira proti izraelski blokadi Gaze in jo skuša prebiti z ladjami.