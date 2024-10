Izraelska vojska napadla vojaške cilje v Iranu

Izraelska vojska je ponoči napadla cilje v Iranu, tarča napadov so bile vojaške baze na zahodu in jugozahodu iranske prestolnice Teheran. Vsa izraelska letala so se že varno vrnila domov, je sporočila vojska, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napadi so odgovor na »večmesečne neprekinjene napade iranskega režima«, je sporočila izraelska vojska. Iran je v začetku oktobra izstrelil približno 200 raket na Izrael.