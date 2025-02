Izraelska vojska izvedla smrtonosne napade na Sirijo in Libanon

Izraelska vojska je v torek po lastnih navedbah napadla vojaške cilje na jugu Sirije. Kot je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, sta bili v napadih ubiti dve osebi. Vojska je napadla tudi Libanon, kjer sta bili v napadu z dronom po navedbah lokalnih medijev ubiti dve osebi, še dve pa ranjeni.

»V zadnjih nekaj urah je IDF (izraelska vojska) napadla vojaške cilje na jugu Sirije, vključno s poveljniškimi centri in številnimi lokacijami z orožjem,« je sporočila izraelska vojska. Dodala je, da prisotnost vojaških sil in opreme na jugu Sirije »predstavlja grožnjo državljanom Izraela«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so bili tarča napadov dva vojaška objekta južno od prestolnice Damask in vojaški cilji v provinci Dara. V enem od napadov južno od Damaska sta bili ubiti najmanj dve osebi, je še sporočil observatorij.

V napadu na Šaro ubiti dve osebi

Do novih napadov na Sirijo prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahuju prejšnji teden izjavil, da Izrael ne bo dovolil prisotnosti sirskih oboroženih sil v bližini meje z Izraelom.

Izraelska vojska je medtem v torek z dronom napadla tudi mesto Šara na vzhodu Libanona, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, še dve pa ranjeni, so poročali lokalni mediji.

Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Do izteka podaljšanega roka 18. februarja so se izraelske sile umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so enote na petih položajih. Strani druga drugo obtožujeta kršitve premirja.