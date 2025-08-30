NAPAD

Izraelska vojska grozila novinarjem

Napadli so jih kljub jasno označeni opremo z napisom 'PRESS'.
Fotografija: FOTO: Jack Guez Afp
FOTO: Jack Guez Afp

STA, N. B.
30.08.2025 ob 12:24
STA, N. B.
30.08.2025 ob 12:24

Izraelska vojska je bila obtožena, da je grozila novinarjem nemške televizije Deutsche Welle (DW) med opravljanjem dela na zasedenem Zahodnem bregu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ekipa novinarjev naj bi bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov.

»Ekipa DW je bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov, kljub temu da so nosili jasno označeno opremo z napisom 'PRESS',« so v petek sporočili pri nemški televiziji.

Izraelska vojska incidenta še ni komentirala.

Po navedbah DW je novinarska ekipa dokumentirala tveganja, s katerimi se soočajo medijski delavci na Zahodnem bregu, in opazovala delo lokalnega novinarja med tamkajšnjimi demonstracijami.

Do groženj novinarjem je prišlo med racijo v mestu Ramala. Po navedbah izraelske vojske so bile tarča racije menjalnice, obtožene prenosa sredstev palestinskemu gibanju Hamas za podporo »terorističnih dejavnosti proti Izraelu«.

Palestinsko ministrstvo za zdravje s sedežem v Ramali je kasneje sporočilo še, da je bilo v raciji poškodovanih 30 oseb.

