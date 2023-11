Izraelci pozivajo k izpustitvi talcev

V Izraelu je na tisoče ljudi v soboto protestiralo za osvoboditev okoli 240 talcev, ki so jih pripadniki palestinskega gibanja Hamas zajeli ob napadu na Izrael 7. oktobra.

Demonstranti so se v luči vse ostrejših kritik zaradi slabe pripravljenosti na Hamasov napad zbrali tudi pred domovanjem premiera Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu in pozivali k njegovemu odstopu. Izbruhnili naj bi celo pretepi s policisti, ko so protestniki poskušali preplezati ograjo, tri ljudi pa so pridržali.

Razdejanje po obstreljevanju begunskega taborišča Al Magazi v Gazi FOTO: Mohammed Fayq Abu Mostafa, Reuters

Poudaril tudi premier

Na ulicah Tel Aviva so se tisoči zbrali na poziv svojcev talcev, ki jih Hamas zadržuje na območju Gaze, in vzklikali: »Pripeljite jih domov«. Gre za stopnjevanje pritiska na vlado, ki ji številni očitajo, da slabo upravlja krizo s talci. Ob krepitvi izraelske ofenzive na območje Gaze se svojci tudi bojijo, kako ta vpliva na ugrabljene. Medtem ko se iz tujine krepi pritisk na Izrael, naj privoli v humanitarno prekinitev ognja v Gazi, družine talcev zahtevajo, da mora Hamas najprej izpustiti ugrabljene. To je v petek poudaril tudi premier Netanjahu.

9500 ljudi je bilo že ubitih v izraelskih napadih.

Hamasov napad, ki je 7. oktobra presenetil vojaško in politično vodstvo Izraela, je zahteval več kot 1400 življenj, večinoma civilistov, hamasovci pa so 240 ljudi zajeli kot talce. Izrael je v odziv napovedal uničenje Hamasa in sprožil silovito bombardiranje območja Gaze, ki mu je sledila še kopenska ofenziva. Doslej naj bi v izraelskih napadih na Gazo umrlo že 9500 Palestincev.

V noči na nedeljo je v bombardiranju osrednjega dela Gaze v begunskem taborišču Al Magazi umrlo najmanj 45 ljudi. Hamas je Izrael obtožil, da je direktno obstreljeval domove, med žrtvami pa da so večinoma ženske in otroci. Izraelska vojska je v jutranjem poročilu navedla, da so ponoči napadli »poveljniške in nadzorne centre, opazovalne točke in dodatno teroristično infrastrukturo Hamasa«. S severa Gaze prihajajo tudi poročila, da so izstrelki v noči na soboto zadeli šolo pod zaščito OZN v Džabaliji, v kateri živi okoli 4000 beguncev. Ubitih naj bi bilo 15 ljudi, 70 pa ranjenih.