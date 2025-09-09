VOJNA SE ŠIRI

Izraelci napadli Katar, tarče šefi Hamasa, Doho tresejo eksplozije (FOTO in VIDEO)

Po prvih podatkih je bilo slišati najmanj deset eksplozij.
Fotografija: FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters

M. U.
09.09.2025 ob 15:27
09.09.2025 ob 16:03
M. U.
09.09.2025 ob 15:27
09.09.2025 ob 16:03

V Dohi, glavnem mestu Katarja, odmevajo močne eksplozije.

Po navedbah izraelskih uradnikov so bile eksplozije v Dohi poskusi atentata na visoke uradnike Hamasa. Po prvih podatkih je bilo slišati najmanj deset eksplozij.

Visoki vir Hamasa je za Al Jazeero povedal, da so bili voditelji skupine napadeni v Dohi, medtem ko so razpravljali o predlogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prekinitvi ognja v Gazi. 

Izraelska vojska napad potrdila

Izraelska vojska je potrdila, da so njene zračne sile v sodelovanju z varnostno agencijo Shin Bet izvedle poskus atentata na najvišje vodstvo Hamasa v prestolnici Katarja. Trdijo, da so napadeni neimenovani člani Hamasa že leta vodili dejavnosti organizacije, in dodajajo, da bodo še naprej delovali, da bi »premagali teroristično organizacijo Hamas«.

Po navedbah izraelskih uradnikov so bile eksplozije v Dohi poskusi atentata na visoke uradnike Hamasa.
Po navedbah izraelskih uradnikov so bile eksplozije v Dohi poskusi atentata na visoke uradnike Hamasa.  FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters
FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters

Napad se je zgodil nekaj dni po tem, ko je poveljnik izraelske vojske Eyal Zamir zagrozil z atentatom na voditelje Hamasa, ki živijo v tujini, in nekaj ur po tem, ko je izraelski zunanji minister Gideon Saar dejal, da je Izrael sprejel ameriški predlog za premirje v Gazi.

Katar obsodil »strahopetni« izraelski napad in trdi, da poteka preiskava

Izraelski napad na katarsko prestolnico, za katerega trdijo, da je bil namenjen vodstvu Hamasa, je očitna kršitev mednarodnega prava, pravi uradna Doha. Obsojajo »strahopetni« napad in dodajajo, da poteka preiskava na »najvišji ravni«. »Ta kriminalni napad je jasna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm ter predstavlja resno grožnjo varnosti Katarja in prebivalcev Katarja,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Katarja. 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

