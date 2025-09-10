Izraelci le dan po napadu na Hamasovce v Dohi zdaj še nad Jemen (FOTO in VIDEO)

Izraelska vojska je danes izvedla zračne napade na jemensko prestolnico Sana in zadela poslopja jemenskih hutijevcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah lokalnih prebivalcev je v Sani odjeknilo najmanj pet eksplozij. Izraelska vojska je po napadu sporočila, da so bili tarča »vojaški cilji« hutijevcev.

Prebivalci jemenske prestolnice, ki je pod nadzorom hutijevcev, so danes poročali o najmanj petih eksplozijah in dimu.

REUTERS/Stringer

Stringer Reuters

Khaled Abdullah Reuters

Televizija Al-Masira, ki jo prav tako vodijo hutijevci, je poročala, da so izraelski napadi zadeli upravni kompleks v okrožju Al-Hazm. Po navedbah televizije je bilo v napadu na stavbo, v kateri delujejo tudi hutijevski mediji, ubitih in ranjenih več ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več domov.

Izraelska vojska je kmalu zatem sporočila, da je napadla vojaške cilje hutijevskega terorističnega režima, ki se nahajajo v prestolnici.

Dodali so, da so med drugim ciljali vojaška oporišča, v katerih so identificirali hutijevske operativce, štab za odnose z javnostmi in skladišče goriva, ki ga uporabljajo hutijevci .

Izraelski napad na Jemen sledi torkovemu napadu na katarsko prestolnico Doha, kjer so Izraelci ciljali voditelje palestinskega gibanja Hamas in ubili več ljudi.