ZRAČNI NAPADI

Izraelci le dan po napadu na Hamasovce v Dohi zdaj še nad Jemen (FOTO in VIDEO)

Po navedbah lokalnih prebivalcev je v Sani odjeknilo najmanj pet eksplozij. Izraelska vojska je po napadu sporočila, da so bili tarča »vojaški cilji« hutijevcev.
Fotografija: FOTO: Khaled Abdullah Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Khaled Abdullah Reuters

STA, M. U.
10.09.2025 ob 18:11
10.09.2025 ob 18:13
STA, M. U.
10.09.2025 ob 18:11
10.09.2025 ob 18:13

Poslušajte

Čas branja: 1:39 min.

Izraelska vojska je danes izvedla zračne napade na jemensko prestolnico Sana in zadela poslopja jemenskih hutijevcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah lokalnih prebivalcev je v Sani odjeknilo najmanj pet eksplozij. Izraelska vojska je po napadu sporočila, da so bili tarča »vojaški cilji« hutijevcev.

Prebivalci jemenske prestolnice, ki je pod nadzorom hutijevcev, so danes poročali o najmanj petih eksplozijah in dimu.

REUTERS/Stringer FOTO: Stringer Reuters
REUTERS/Stringer FOTO: Stringer Reuters
FOTO: Stringer Reuters
FOTO: Stringer Reuters
FOTO: Khaled Abdullah Reuters
FOTO: Khaled Abdullah Reuters

Televizija Al-Masira, ki jo prav tako vodijo hutijevci, je poročala, da so izraelski napadi zadeli upravni kompleks v okrožju Al-Hazm. Po navedbah televizije je bilo v napadu na stavbo, v kateri delujejo tudi hutijevski mediji, ubitih in ranjenih več ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več domov.

Izraelska vojska je kmalu zatem sporočila, da je napadla vojaške cilje hutijevskega terorističnega režima, ki se nahajajo v prestolnici.

Dodali so, da so med drugim ciljali vojaška oporišča, v katerih so identificirali hutijevske operativce, štab za odnose z javnostmi in skladišče goriva, ki ga uporabljajo hutijevci .

Izraelski napad na Jemen sledi torkovemu napadu na katarsko prestolnico Doha, kjer so Izraelci ciljali voditelje palestinskega gibanja Hamas in ubili več ljudi.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

napad Izrael Jemen eksplozija

Priporočamo

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.