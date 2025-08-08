Izrael v popolni prevzem nadzora nad Gazo

Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na popolni prevzem nadzora nad mestom, hkrati pa bo delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so sporočili iz Netanjahujevega urada.

Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz palestinskega gibanja Hamas, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave.

Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet izhodišč za zaključek vojne:

razorožitev Hamasa,

vrnitev vseh talcev - živih in mrtvih,

demilitarizacijo Gaze,

izraelski varnostni nadzor v Gazi ter

vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne Palestinska uprava.

Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. »Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev,« je zapisano v izjavi.

Vse večji pritisk

Po skoraj dveh letih konflikta se Izrael sooča z vse večjim pritiskom tako doma kot v mednarodni skupnosti za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Kljub temu je varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza, kar pomeni novo eskalacijo konflikta, ki bo ogrozila življenja tamkajšnjih civilistov in verjetno še bolj izolirala Izrael na mednarodnem parketu.

Netanjahu je sicer še pred zasedanjem kabineta izjavil, da namerava Izrael prevzeti nadzor nad celotno enklavo, a da je ne želi obdržati.

»Ne želimo je obdržati. Želimo imeti varnostni obroč. Ne želimo je upravljati. (...) Želimo jo predati arabskim silam, ki jo bodo ustrezno upravljale, ne da bi nas ogrožale, in zagotovile prebivalcem Gaze dobro življenje. S Hamasom to ni mogoče,« je še dodal v četrtek zvečer.

Hamas je bil v četrtek kritičen do njegovih izjav in opozoril, da namerava Netanjahu s svojimi načrti »žrtvovati« talce, da bi služil svojim »osebnim interesom in ekstremističnim ciljem«.