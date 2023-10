Izrael v Gazi uporablja beli fosfor?! Gre za eno najnevarnejših kemikalij v vojskovanju (VIDEO)

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v četrtek obtožila Izrael, da je v svojih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu uporabljal strelivo z belim fosforjem. Opozorila je, da uporaba belega fosforja na gosto poseljenih civilnih območjih krši mednarodno pravo. Izrael uporabe tovrstnega streliva za zdaj še ni komentiral.

»Uporaba belega fosforja v Gazi, enem od najgosteje poseljenih območij na svetu, povečuje tveganje za civiliste in krši mednarodno humanitarno pravo. Vsakič, ko se beli fosfor uporabi na gosto naseljenih civilnih območjih, lahko povzroči hude opekline in doživljenjsko trpljenje,« je opozorila direktorica HRW za Bližnji vzhod in severno Afriko Lama Fakih.

Pojasnila je, da se beli fosfor lahko uporablja kot zažigalno orožje, saj se vname, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim.

Uporaba fosfornih bomb

Rami Abdo, ustanovitelj evropskega observatorija za človekove pravice je objavil videoposnetek, kako Izrael uporablja fosforne bombe.

Beli fosfor lahko povzroči poškodbe in smrt na tri načine: z gorenjem globoko v tkivo, vdihavanje kot dim in zaužitjem. »Beli fosfor povzroča opekline vse do kosti. Ostane lahko tudi skrit v telesu in se ponovno vname, ko se odstranijo povoji. Beli fosfor zlahka prodre skozi kožo globoko v krvni obtok, zastrupi ledvice, jetra in srce ter povzroči odpoved številnih organov. Že vdihavanje fosforja lahko povzroči smrt,« navajajo v Human Rights Watch.

Posebej kruto je to, da se mešanica belega fosforja in gume z bomb lepi na kožo žrtev. Če beli fosfor ostane v telesu, se lahko vname ob stiku s kisikom. Čisti beli fosfor se na zraku (med 10 in 15 stopinjami Celzija) spontano vžge in zgori. Povzroča tudi zelo visoko stopnjo toksičnosti kemikalij, ki jih proizvaja zgorevanje in se razkraja, kot fosfin. Ti proizvodi lahko povzročijo kratkoročno poškodbo jeter, srca in ledvic, navajajo.

Ta orožja so zlasti nevarna, ker beli fosfor gori, razen če zmanjka kisika za gorenje, vse dokler ni v celoti porabljen. V nekaterih primerih so opekline omejene na področja izpostavljene kože, preko oblačil pa gorenje majhnih delcev belega fosforja težje prodre.

Beli fosfor v zmernih koncentracijah draži oči in nos. Vendar pa do danes ni zabeleženih smrtnih primerov, ki bi nastali le kot posledica gorenja belega fosforja.

»Da bi se izognili civilni škodi, bi moral Izrael prenehati uporabljati beli fosfor na naseljenih območjih. Udeležene strani v konfliktu bi morale storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi civilistom prihranile nadaljnje trpljenje,« je še dodala Fakih.