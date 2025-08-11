Izrael v ciljnem napadu ubil več novinarjev Al Jazeere: to so zadnje besede enega od njih

Izraelska vojska je v nedeljo ciljala šotor v mestu Gaza in pri tem ubila dva poročevalca in tri snemalce katarske Al Jazeere, vključno z novinarjem Anasom al Šarifom, so sporočili iz te televizije. Izraelske sile, ki so v Gazi v 22 mesecih ubile okoli 200 novinarjev, so Šarifa po napadu označile za terorista, ki se je pretvarjal, da je novinar.

Na uradnem profilu X ubitega novinarja Al Jazeere so objavili njegovo poslednje sporočilo, ki ga je zapisal 6. aprila 2025, z zahtevo, naj se objavi v primeru njegove smrti.

V sporočilu je med drugim zapisal, da če so njegove besede prišle do ljudi, to pomeni, da ga je Izrael ubil in utišal njegov glas. Poudaril je, da je vse življenje posvetil svojemu ljudstvu, odraščal v begunskem taborišču Jabalija in upal, da se bo nekoč vrnil v domači, okupirani Asqalan. Trpel je bolečino, izgubo in krivico, a je vedno govoril resnico, da bi razkril trpljenje Palestincev.

Palestino je imenoval »dragulj muslimanskega sveta« in jo zaupal v varstvo vsem ljudem, skupaj z njenim narodom in nedolžnimi otroki, ki nikoli niso poznali miru. Posebej je zaupal skrb za svojo družino – hčer Sham, sina Salaha, mater in ženo Umm Salah – ter prosil, naj bodo ob njih po njegovi smrti.

Zaključil je, da bo umrl zvest svojim načelom, zadovoljen z Božjo voljo in pripravljen na srečanje z Njim. Prosil je za molitve in opomin: »Ne pozabite Gaze … in ne pozabite name.«

V napadu na šotor pred bolnišnico Al Šifa je bilo ubitih skupno sedem ljudi, navaja Al Jazeera.

Anas al Šarif je javnosti poznan kot eden redkih novinarjev, ki je poročal s severa opustošene enklave. V zadnji objavi pred smrtjo je 28-letnik objavil videoposnetek, na katerem je slišati intenzivne raketne napade na mesto Gaza.

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt krepitve ofenzive v Gazi in popolno vojaško zasedbo mesta Gaza.

Bil naj bi eden od poveljnikov Hamasa, trdi Izrael

Izraelska vojska je potrdila, da je ciljala Šarifa, ki ga je ob tem opredelila kot »terorista«, ki se je »izdajal za novinarja«. Po navedbah Izraela, ki svojih trditev ni podkrepil z dokazi, je bil Šarif eden izmed poveljnikov palestinskega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih 187 novinarjev in medijskih delavcev.

Evropska zveza novinarjev (EFJ) je skupaj s Sindikatom palestinskih novinarjev (PJS) nedavno opozorila, da se v Gazi dogaja genocid, žrtve katerega so tudi novinarji.

»Kar se dogaja v Gazi, je vojni zločin in zločin proti človeštvu. Novinarji v Gazi so edini še živi pričevalci teh zločinov. Tujim novinarjem je vstop izrecno prepovedan, lokalni pa vsak dan tvegajo svoje življenje, da svetu sporočajo resnico - zdaj pa so tudi oni obsojeni na smrt zaradi lakote,« so zapisali v skupni izjavi.