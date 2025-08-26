Izrael ubil še štiri novinarje

V izraelskem napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo včeraj ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji, je sporočila lokalna civilna zaščita. Katarska televizija Al Jazeera je potrdila, da je med žrtvami njihov fotoreporter Mohamad Salama, agencija Reuters pa je sporočila, da je bil ubit tudi njihov sodelavec, prav tako fotoreporter oziroma snemalec Hasam Al Masri. V napadu sta umrla še novinarka Mariam Abu Daka in novinar Moaz Abu Taha. Prva je med drugim sodelovala z ameriško agencijo AP, drugi pa z mrežo NBC, še piše Al Jazeera.

Izraelska vojska je že na začetku meseca v ciljanem napadu na šotor, ki ga je v mestu Gaza uporabljala novinarska ekipa, ubila šest novinarjev, med njimi pet sodelavcev Al Jazeere. Napad je sprožil val zgražanja in obsodb, Izrael pa je zatrdil, da je bil med njimi »terorist, ki se je izdajal za novinarja«.

V zadnjem napadu sta bila ubita dva fotoreporterja in dva novinarja.

Skupina držav, združenih v Koaliciji za svobodo medijev (MFC), je prejšnji teden pozvala Izrael, naj v luči humanitarne katastrofe v Gazi nemudoma omogoči dostop neodvisnim tujim medijem in zagotovi zaščito novinarjem, ki že delujejo v palestinski enklavi. Med 27 državami podpisnicami je tudi Slovenija.

»Novinarji in medijski delavci imajo bistveno vlogo pri osvetljevanju uničujoče realnosti vojne. Dostop do območij konfliktov je ključnega pomena za učinkovito izvajanje te vloge. Nasprotujemo vsem poskusom omejevanja svobode medijev in preprečevanja vstopa novinarjem med konflikti,« piše v skupni izjavi. Skupina 27 držav podpisnic je ostro obsodila nasilje nad novinarji in medijskimi delavci v Gazi ter visoko število smrti ter aretacij. Po podatkih nevladne organizacije Novinarji brez meja je bilo od začetka izraelske ofenzive na Gazo 7. oktobra 2023 ubitih že okoli 200 novinarjev in medijskih delavcev.