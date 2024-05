Izrael je obsodil slovensko priznanje Palestine: To je nagrada Hamasu za umore in posilstva

Izraelsko zunanje ministrstvo je obsodilo današnjo odločitev Slovenije o priznanju neodvisne palestinske države. Zunanji minister Israel Katz je dejal, da je odločitev, ki bo šla v potrditev v slovenski parlament, nagrada Hamasu za umore in posilstva. Katz v sporočilu za javnost pravi, da ta poteza krepi tudi Iran, sovražnika Izraela, in škoduje 'tesnemu prijateljstvu med slovanskim in izraelskim narodom'. »Upam, da bo slovenski parlament to priporočilo zavrnil,« je dodal.

Slovenija korak bližje priznanju Palestine

Vlada je danes na seji sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Državni zbor bo sklep obravnaval v torek na izredni seji, s sprejetjem v parlamentu pa bo postopek priznanja Palestine v Sloveniji zaključen. Koalicija je sklep pozdravila, NSi ne namerava nasprotovati predlogu, pri SDS pa so do predloga kritični.

»Danes je vlada sprejela odločitev, da prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo,« je dejal premier Robert Golob in pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

»Ta odločitev ima eno sporočilo, sporočilo obema stranema, da želimo čimprejšnjo in takojšnjo prekinitev spopadov in da želimo čimprejšnjo, takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev,« je poudaril premier.

Zagotovil je še, da odločitev ni uperjena proti nikomur, niti Izraelu, ampak da je sporočilo miru. Prepričan je, da bodo tudi druge države sledile temu in da mora ves svet delovati v eni smeri, ki bo vodila v trajen mir na Bližnjem vzhodu in rešitev dveh držav.

Ob tem je vlada danes simbolno na poslopju izobesila tudi zastavo Palestine. Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo poleg omenjene trojice evropskih držav priznale še štiri karibske države.