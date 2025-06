Izrael zadel glavni iranski jedrski objekt, ubit poveljnik revolucionarne garde! Iranski povračilni ukrepi v teku! (FOTO in VIDEO)

Izrael je zgodaj davi izvedel napade na iransko jedrsko elektrarno in vojaške objekte. Iranska državna televizija je poročala o eksplozijah v Teheranu, Izrael pa je ob napadih razglasil izredne razmere.

Iran je imel načrt za uničenje Izraela

Izrael trdi, da je Iran proizvedel več deset tisoč raket in brezpilotnih letal, da bi pridobil jedrsko orožje. Izrael je dodal tudi, da Iran razvija načrte za skupno kopensko ofenzivo proti Izraelu na več frontah hkrati.

V izjavi izraelske vojske (IDF) so Iran obtožili, da je ustvaril »konkreten načrt za uničenje Izraela«. IDF je še sporočil, da je ugotovil »usklajevanje med iranskim režimom in voditeljema Hamasa in Hezbolaha«, kar kaže na to, da režim načrtuje ponovno oborožitev terorističnih organizacij. »Izrael ni imel izbire. IDF je dolžna ukrepati v obrambo državljanov in bo to počela še naprej,« je IDF dodala v izjavi.

Iran: Svet zdaj razume naše vztrajanje pri bogatenju urana

vet zdaj bolje razume iransko vztrajanje pri pravici do bogatenja urana, jedrske tehnologije in raketne moči, je danes v odzivu na izraelski obsežni napad sporočila iranska vlada. Izrael razume samo jezik moči, so prepričani v Teheranu. »S takšnim plenilskim režimom se ne sme govoriti drugače kot v jeziku moči,« je v izjavi zapisala vlada.

Iransko zunanje ministrstvo je medtem v izjavi Izrael obtožilo kršitve ustanovne listine ZN. Na ministrstvu so prepričani, da so ZDA predhodno odobrile napad.

Iranci vračajo z 100 droni

Tako Iran po navedbah izraelske vojske z okoli 100 droni že napada Izrael. Ti bodo do Izraela predvidoma potovali več ur.

Gre za prvi povračilni odgovor Teherana po obsežnem izraelskem napadu na iranske jedrske in vojaške objekte.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je pojasnil, da se zračna obramba pripravlja, da prestreže iranske brezpilotne letalnike.

Zadeli jedrski reaktor, sodelovalo 200 bojnih letal

»Po preventivnem udarcu države Izrael proti Iranu se v bližnji prihodnosti pričakuje raketni in brezpilotni napad na državo Izrael in njeno civilno prebivalstvo,« je izjavil obrambni minister Israel Katz.

FOTO: - Afp

V današnjem napadu na Iran je tako sodelovalo 200 bojnih letal, napadenih pa je bilo okoli sto tarč, je sporočila izraelska vojska. Letalstvo nadaljuje z napadi, je zjutraj pojasnil tiskovni predstavnik izraelskih oboroženih sil.

V zgodnjih jutranjih urah je po poročanju iranske državne televizije prišlo do novih eksplozij v jedrski elektrarni Natanz, približno 225 kilometrov južno od Teherana.

Gre za enega osrednjih obratov za bogatenje urana v Iranu, katerega pomen za jedrski program države je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) večkrat potrdila in spremljala. Ta je izreaelski napad na jedrski potrdila.

V zgodnjih jutranjih urah je po poročanju iranske državne televizije prišlo do novih eksplozij v jedrski elektrarni Natanz, približno 225 kilometrov južno od Teherana. FOTO: - Afp

Iran po današnjem izraelskem napadu na objekt za bogatenje urana v Natancu ne beleži povišane stopnje sevanja, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko orožje. Agencija je ob tem pojasnila, da iranska jedrska elektrarna v mestu Bušeher ni bila napadena.

Ubit najvišji iranski vojaški uradnik

Iranska državna televizija IRINN je sporočila, da je bil v izraelskem napadu ubit general Mohammad Bagheri, načelnik generalštaba iranskih oboroženih sil in najvišji vojaški častnik v državi.

ZDA menda z napadom nimajo nič

Ameriški predsednik Donald Trump je še v četrtek novinarjem v Beli hiši povedal, da si ne želi izraelskega napada na Iran, ker so blizu jedrskega dogovora. Kasneje pa je dejal, da do napada lahko pride vseeno.

Ameriški uradnik je dejal, da ZDA niso bile vpletene v izraelske napade na Iran

Iranska revolucionarna garda je Izraelu obljubila maščevanje za napade, v katerih je bil med drugim ubit njen vrhovni poveljnik Hosein Salami. Zunanje ministrstvo v Teheranu je medtem mednarodno skupnost pozvalo k obsodbi izraelskih dejanj, ZDA pa je sporočilo, da bodo odgovorne za posledice »izraelskega avanturizma«.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da so jim izraelski državni uradniki sporočili, da so bili napadi potrebni za samoobrambo.

»«Odziv na izraelski napad bo oster in odločen!«

»Mi pri tem ne sodelujemo in naša glavna prednostna naloga je zaščita ameriških sil v regiji. Predsednik Trump in vlada sta sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito naših sil in ostajata v tesnem stiku z našimi regionalnimi partnerji. Naj bom jasen: Iran ne bi smel napadati ameriških interesov ali osebja,« izjavo Rubia navaja televizija NBC.

Izrael je sporočil, da je razglasil izredne razmere zaradi pričakovanja raketnih napadov in napadov brezpilotnih letal s strani Teherana.

»Naš boj ni z iranskim ljudstvom, temveč z iransko diktaturo«

Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je bil napad usmerjen na glavni iranski objekt za bogatenje urana in jedrske znanstvenike, ki delajo na iranskem jedrskem programu, poroča NBC.

»Naš cilj so bili vodilni iranski jedrski znanstveniki, ki delajo na iranski bombi. Udarili smo tudi po središču iranskega programa balističnih raket,« je dejal Netanjahu.

Operacija »Vzpon leva«

Državni medij Islamske revolucionarne garde Tasnim je poročal, da bil v napadu na njen sedež v Teheranu ubit vrhovni poveljnik revolucionarne garde Hosein Salami. Prav tako so bili ubiti visoki častnik revolucionarne garde, general Golam Ali Rašid ter jedrska znanstvenika Ferejdun Abasi in Mehdi Tehranči.

Izrael je začel resneje razmišljati o napadu na Iran, ko so se pogajanja med ZDA in Iranom približala predhodnemu sporazumu, ki je vključeval določbe o bogatenju urana, ki so po mnenju Izraela nesprejemljive.

Iz sveta obsodbe izraelskega napada in pozivi k zadržanosti

Iz sveta se odzivi na današnji obsežni izraelski napad na Iran. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres obsoja vsakršno eskalacijo na Bližnjem vzhodu ter tako Izrael kot Iran poziva k maksimalni zadržanosti, je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Izraelski napad so medtem neposredno med drugim obsodili Savdska Arabija, Oman in Japonska.