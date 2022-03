Izračunali, kakšne so možnosti za Putinov jedrski napad

Po grožnji ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo v tej vojni morda uporabil tudi jedrsko orožje, je eden od ameriških ekonomistov in avtor vplivnega bloga Marginal Revolution, Tyler Cowen postavil tezo v kolumni za Bloomberg, da so možnosti za aktivacijo jedrskega napada večajo s tem, bolj kot je Putin pod večjim pritiskom, povzema Jutarnji list.

»Če se bo Putinu močno zmanjšal prostor za uspeh, se bo s tem tudi večala možnost, da bo prevzel večje tveganje,« pravi Cowen in pri tem ocenjuje, da objektivno ni veliko možnosti, da bi aktualni ruski predsednik lahko aktiviral jedrski napad. »Če se bo za to vendarle odločil, pa se bo moral soočiti z vprašanjem, kdo od njegovih vojaških poveljnikov bi bil pripravljen izvršiti ta ukaz«.

»Če se bo Putin ustrašil, da njegove vojne sile na terenu ne bodo izvajale njegovih ukazov, bi lahko ukazal 10 taktičnih jedrskih napadov in ne le enega,« zaključi Cowen.

Alex Tabarokk, ki s Cowenom soustvarja blog, je objavil strokovno analizo o možnosti jedrske vojne in jo podkrepil z matematičnimi izračuni in raziskavami. Analiza je pokazala, da so tveganja v različnih obdobjih vedno relativno nizka, v posameznih časovnih obdobjih pa postanejo zelo visoka. Letna ocena tveganja za uporabo jedrskega orožja se giblje od visokih 1,4 odstotka do na videz sprejemljivih 0,2 odstotka. Če za primer vzamemo 1,17 odstotno možnost jedrskega napada na letni ravni, bi to pomenilo, da ima današnji otrok, ki bo živel denimo 75 let, 60-odstotno možnost, da bo doživel jedrsko vojno, pravi Tabarokk.

Pri tem je avtor vrhunsko strokovnjakinjo za jedrske konflikte Luiso Rodriguez, ki je zapisala: »Če zberemo dosedanje podatke,strokovna stališča in projekcije napovedovalcev, dobimo približno sliko o tem, kako verjetna je jedrska vojna. Tem ocenam ne smemo pripisati prevelike teže, saj so podatki, na katerih so bile te ocene narejene, omejeni. A na podlagi dokazov se zdi, da je verjetnost jedrske vojne na letni ravni 1,17, medtem ko je možnost jedrske vojne med Rusijo in Ukrajino približno 0,39 odstotka na leto.«

Spodaj je razpredelnica, ki jo je objavila Luise Rodriguez: How likely is a nuclear exchange between the US and Russia?