Izpoved Ukrajinke, ki je zapustila dom: Težko bo (VIDEO)

Ukrajinka Illona Lemekha (30) iz Dnipra, ukrajinskega industrijskega mesta, ki stoji ob reki Dneper na vzhodu države, je zaradi vojne v svoji državi morala zapustiti dom, družino in državo, da bi pobegnila z vojnega območja. Za medij Sky news je spregovorila o zgodbi s poti. Do Madržarske je potovala štiri dni, tam pa ji je uspelo dobiti vizo za prihod v Veliko Britanijo.

Je ena prvih ukrajinskih begunk, ki je prišla na Otok v okviru programa Homes for Ukraine, ki Britancem omogoča, da v zameno za subvencijo sprejmejo Ukrajince v prazna stanovanja, kjer bi lahko sami živeli.

Komunicira po sporočilih

Britanka Sarah Hedley se je odločila, da bo Illoni pomagala pri namestitvi v Veliki Britaniji. Sprva sta se pogovarjali samo po kratkih sporočilih na telefonu, preden sta stopili v stik prek facebook skupine, ki povezuje Ukrajince z britanskimi domačini.

Sarahina družina bo za namestitev prejemala na mesec od države 350 funtov, a so se menda temu denarju odpovedali, prav tako so ji plačali let do Londona.

Vedela je, da mora zapustiti državo

Illona govori angleško, zato se ji bo v novem okolju lažje znajti. Za Sky news je povedala, da zelo pogreša soproga in starše, ki so ostali v Ukrajini. »Bilo je zelo težko, ker ne vem, kam grem, koliko časa bom ločena od svoje družine in koliko stran bomo drug od drugega. Ni pomembno, koliko časa po preteklo, v vsakem primeru bo težko,« je s solzami v očeh povedala Illona.

Vedela je, da mora zapustiti državo, ko se je njena družina za las izognila raketnemu napadu.