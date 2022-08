Izpoved soseda, ki je preživel masaker na Cetinju: Stal je pred hišo in začel streljati

»Najprej smo slišali tri strele, nakar smo ga videli na terasi hiše. Držal je puško in dal grozljiv komentar na račun neke ženske, nato se je začel krvavi pohod. Takoj mi je bilo jasno, da se pripravlja na nekaj strašnega,« je za portal Pobjeda o podrobnostih strašne tragedije na Cetinju povedal sosed ponorelega 34-letnega Vuka Borilovića Slobodan, ki je masakru pobegnil za mišjo dlako.

Preden je Borilović stopil na teraso in začel streljati vse naokoli, je že ubil dva otroka, fantka, stara osem in 11 let, ter njuno mamo Natašo. Nato je šel na krvavi pohod in usmrtil vse, ki so se tisti čas znašli na ulici ali ga poskušali pri krvavem dejanju ustaviti.

Sosed morilca Slobodan je z veliko sreče preživel masaker, ki je trajal kar eno uro.

Morilec se je sprehodil tudi do Slobodanove hiše. »Ne vem, kdaj točno je prišel pred mojo hišo. Po naselju se je širil jok. Borilović je takrat stopil na stopnišče moje hiše, grozil in nekaj gestikuliral,« je dejal in dodal, da sta skupaj z nekim policistom, ki je varoval njegovo hišo, uspešno nagnala napadalca, ki je potem stekel k drugi družini, kjer je ubil sestri Aleksandro (52) in Milo (51).

Slobodan pravi, da je njegova družina preživela zaradi policista, ki je bil ves čas na terasi njihove hiše.

Iz oči v oči se je srečal z monstrumom, ki takrat še ni bil ranjen. »Bil je zelo aktiven. Tekel je zelo hitro in imel je neverjetno moč,« je dejal.

»Težko povem, kaj sem takrat občutil. Nisem se ustrašil zase, je pa grozno, ko slišiš streljanje, jok, krike in pričakuješ, da bo prišel morilec še do tvojih vrat, kjer je družina. Grozno je. Noro hitro je tekel skozi naselje, v nekem trenutku je bil pred eno hišo, že čez nekaj sekund pred drugo,« se spominja Slobodan. »Žena joka, vnuki so prestrašeni in ne razumejo, kaj se dogaja. Strašen stres. Bili so zaklenjeni v kopalnici, nakar so se spustili do moje mame, tu zraven nas. Stojiš in v nekem trenutku, medtem ko poslušaš jok in kričanje sosedov, gledaš, tudi v smrt, ljudi, ki izginjajo ...« je povedal.

Policija trdi, da je Borilović streljanje končal, ko ga je zadel policist in ga hudo ranil. Niso pa streljali le policisti. Masaker so poskušali končati tudi vaščani. Kateri strel je bil usoden za morilca, menda še ni znano, pišejo črnogorski mediji.