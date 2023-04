Izpoved pilota, ki trdi, da je videl NLP: Bil je nad nami, Tito je ukazal, da ga zrušimo

Ameriška vlada spremlja več kot 650 možnih primerov neidentificiranih letečih fenomenov, bolj znanih kot NLP. Prva Britanka, ki je bila v vesolju dr. Helen Sharman, je trdila, da vesoljci obstajajo in da je tudi možno, da so med nami na Zemlji. Prepričana je tudi, da v vesolju zagotovo tudi obstaja življenje.

Goran Marjanović, srbski inženir, raziskovalec in poznavalec dela Nikole Tesle in Velibor Vukašinović, nekdanji glavni letalski inšpektor v JAT in vojni pilot sta za Kurir povedala nekaj zanimivih izjav.

Vukašinoć je »optimističen« glede pojavov NLP in verjame, da je življenje v vesolju poleg človeškega povsem mogoče.

»Obstaja toliko planetov, na katerih bi lahko nastalo življenje in obstaja nešteto identičnih planetov s pogoji, ki jih imamo mi. Naša civilizacija je prišla do takšnega tehnološkega razvoja, da je povsem mogoče, da so na nekaterih planeti dosegli še višji nivo tehnologije. NLP je kratica za neznani leteči predmet, kar ne pomeni, da je to vesoljsko plovilo, lahko je karkoli si zamislite. Razbitine, baloni, pozabljeni sateliti ... zato morajo biti tudi tisti, ki izstreljujejo nove predmete, previdni, da ne pride do trka,« pravi Marjanović za Kurir.

»Obstaja velika verjetnost, da te nezemeljske strukture obstajajo. To vidimo v vedskih spisih, v katerih so nezemljani opisani tako podrobno, da je skoraj nemogoče, da bi šlo za sanje in domišljijo. Glavni motiv ljudi na položajih pa je, da bi to skrili, ker bi bili ljudje zelo razburjeni,« je dejal.

Vukašinović se je spomnil leta 1975, ko je Tito ukazal »pregon« za nezemeljskim plovilom

»To je bilo po sprejetju nove ustave SFRJ. Tito je bil v Igalu. Januarja je bilo obdobje intenzivnega nočnega letenja, vse se je dogajalo na podgoriškem letališču, ko smo na nebu opazili tujek. Stal je v središču tistega krožnega leta v skupini, 172 polk, in vso noč je nenavadno svetil. Naslednja stvar se je zgodila v trenutku vrnitve v garnizon. Mi štirje, vsi smo priče, smo videli na dnu garnizona (to letališče ima dve vzletno-pristajalni stezi) svetleče telo, ki je lebdelo nad ploščadjo. Kot zaslepljeni smo se odpravili proti njemu. Bilo je tako intenzivno in bilo je v letu nove ustave, zato je veljalo za izjemno nevarno,« je povedal in nadaljeval:

»Sprejeta je bila nujna odločitev o rušenju tega telesa. Priletela sta dva MIG-a 21 in dva pilota ter z orožjem vzleteli za njim. V tistem trenutku se je truplo oddaljevalo čez Jadransko morje proti Italiji. Obstaja živa priča, profesor Kostić, ki je bil takrat na radarju in je opazoval te dogodke. Ko so migi povečevali hitrost, se je to telo oddaljevalo in je bilo ves čas na 'meji udejstvovanja', kar pomeni - tudi če bi bile rakete izstreljene, ga ne bi zajele. In spreminjal je višino z neverjetno hitrostjo, od 5 kilometrov navzgor do 5 kilometrov navzdol! Sprejete so bile odločitve, da ta telesa popolnoma ignoriramo. Mnogi v letalstvu so to videvali,« je dejal Vukašinović.

Marjanović je kot poznavalec dela Nikole Tesle spomnil na podatke o Nikoli Tesli in njegovih prejšnjih raziskavah Nezemljanov. »Prejemal je informacije in signale z Marsa. To so signali Marsovih satelitov. Obstajajo impulzi, 1, 2, 3, 4, in to je slišal Tesla. Ampak niso bili nezemljani. Bil je intuitivni genij, ki se je najbolj približal znanju starih civilizacij,« je dejal Marjanović.

Ti primeri so opisani v knjigah in starodavnih spisih, dodaja.