Izpoved mame, ki je rodila mrtvorojenega otroka: Nisem slutila, da se bo zgodilo

Mama N. Ć. iz srbskega naselja Majdanpek je v noči na 6. november poklicala reševalce, ker je predčasno rodila v svoji kopalnici. Bila je v osmem mesecu nosečnosti, rodila pa je dvojčka, piše Informer. Najprej rojena deklica se je rodila mrtva in je v trenutku poroda padla v straniščno školjko, deček se je rodil zdrav, a mesec dni prezgodaj.

»Rok poroda sem imela 15. decembra, pod srcem pa sem nosila deklico in dečka. Vse je bilo v najlepšem redu. Istega dne sva imela z možem dogovorjen termin za ultrazvok pri zasebniku, da bi videla, kako napreduje nosečnost, a so se načrti spremenili. Okoli druge ure zjutraj me je močno pritisnilo na veliko potrebo. Ob tem nisem čutila nikakršnih kontrakcij. Obrisala sem si kri in čakala, da pritisk pojenja. Želela sem si čim prej v bolnišnico, da bi me pregledal dežurni ginekolog. Občutila sem, da en dojenček poriva drugega v trebuhu. Vseskozi sem morala biti zbrana. Rodila sem, ampak se ničesar ni slišalo. Če bi se, bi se odzvala. Ko sem rojevala, nisem ničesar čutila, «je mama dejala za Kurir.

»Morala sem ostati zbrana«

»Dojenček v trebuhu se je začel premikati. Morala sem biti zbrana in paziti, da ne postajam panična. Sem se pa zelo bala. Mož je poklical reševalce, ki so hitro prišli. Nisem smela delati naglih premikov. V mislih sem imela samo, da rešim drugega otroka. Dečka sem rodila dvajset minut pozneje v bolnišnici, žal pa so pri deklici lahko naznanili le smrt,« je dejala užaloščena mama.

Pravi, da poskuša na dogodek gledati pozitivno. »So trenutki, ko se utopim v žalosti, a imam podporo in moram biti dobro zaradi otrok in dojenčka,« pravi mama.