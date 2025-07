Izpoved, ki pretrese: »Globoko v sebi vsi vemo, da bomo umrli. Rak me je prisilil, da sem to sprejela«

Iz Velike Britanije prihaja tragična zgodba o mami dveh otrok, 17-letnega Jacoba in 15-letnega Thea, ki je umrla le 15 mesecev po tem, ko so ji postavili grozljivo diagnozo raka na črevesju.

44-letna Laura Dawson iz Londona je že mesece pred diagnozo trpela zaradi napihnjenosti in utrujenosti, za kar je sumila, da je povezana s hormonskimi spremembami v njenem telesu. Ko pa je bolečina postala tako huda, da se ni mogla premakniti, so jo odpeljali na urgenco, kjer so preiskave razkrile pravi vzrok. Biopsija marca lani je potrdila, da je rak v tretjem stadiju. To je pomenilo, da se je bolezen že razširila na bezgavke, je navedel Daily Mail.

»Globoko v sebi vsi vemo, da bomo umrli. Rak me je prisilil, da sem to sprejela«

Njen mož Ben, star 49 let, se je spominjal trenutka, ko so prejeli uničujočo novico. »Septembra smo prejeli novico, da se je rak vrnil in razširil. Bilo je popolnoma uničujoče,« pravi.

Laura je nato prestala več kot šest mesecev naporne kemoterapije. Žal ni uspela spraviti bolezni pod nadzor in stanje matere dveh otrok se je le še poslabšalo. Pred dvema mesecema pa se je odločila, da bo prenehala z zdravljenjem in preživela preostali čas v krogu prijateljev in družine. Malo pred smrtjo so jo premestili v hospic, kjer je spregovorila o tem, kako je diagnoza spremenila njen pogled na umiranje.

»Nekateri najsrečnejši dnevi mojega življenja so bili v zadnjih nekaj tednih. Kot družba se izogibamo govoriti o procesu umiranja. To krepi negativne predstave o smrti. Ljudje mislijo, da bo smrt vedno boleča in travmatična, vendar ni nujno, da je tako. Globoko v sebi vsi vemo, da bomo umrli. Rak me je prisilil, da sem to sprejela. Od takrat živim bolj polno kot kdaj koli prej, in to je darilo,« je dejala.

Umrla je z možem ob sebi 29. junija.