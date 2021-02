Izmislil si je umor, da bi splužili cesto

Niso prišli s plugom, ampak s terencem.

Sneg marsikje po svetu povzroča preglavice, pristojne službe komajda še sledijo obilnim padavinam, ceste tako marsikje ostajajo neočiščene in neprevozne. Tudi ponekod v Ukrajini, kjer je snežna odeja v povprečju debela pol metra, kar pa je prebivalca vasi Gribova Rudnja blizu mesta Černigov na severu države povsem razhudilo.Pravzaprav spravilo v obup, kajti v veliki vnemi, da bi kdo vendarle prišel temeljito splužit ulico, v kateri je živel, je bil pripravljen storiti nekaj nezaslišanega. Poklical je policijo in jim hladno natvezil zgodbo, češ da je do smrti zabodel materinega partnerja! Ob prijavi pa ni pozabil pristaviti, naj možje postave, ko ga pridejo aretirat, naročijo še plug, sicer se ne bodo mogli pripeljati do njegovega doma. No, mladenič se je nekoliko uštel, kajti policisti, ki so nemudoma krenili v akcijo, so zanemarili njegov predlog glede pluženja ceste, saj so se do njegove hiše z lahkoto prebili s terenskim vozilom, ko pa so se pojavili pri njegovih vratih, so zgroženi, a vsekakor olajšani spoznali, da je šlo za bolestno potegavščino. Klicatelj je namreč nemudoma priznal, da si je umor izmislil, kar je potrdil tudi materin partner, ki se je možem postave z veseljem identificiral in predstavil kot živ.Lažni morilec bo zavoljo klica in prijave izmišljenega dejanja plačal zgolj 3,5 evra globe, a čeprav jo je odnesel s tako milo kaznijo, ni zadovoljen. Ceste namreč še vedno ni nihče splužil.