Izjemno življenje Marie Montessori, ženske, ki je revolucionirala šolstvo

Maria Montessori je v sklopu študija kot mlada zdravnica obiskala psihiatrično ustanovo. Tako se je seznanila s tem, kako so tedaj obravnavali otroke, ki so jih pestile učne težave. Bila je zgrožena nad tem, kar je videla. Otroci so bili namreč nagneteni v veliki prazni sobi in so vidno doživljali stisko. Nekateri so brezglavo tekali naokoli, drugi pa so obsedeli na tleh in gledali v prazno. Ker je ugotovila, da se njihovo stanje zaradi slabih razmer in pomanjkanja stimulacije še slabša, se je odločila, da bo v prihodnje zasnovala revolucionarno metodo poučevanja, s katero bo lahko pomagala tako njim kot tudi drugim otrokom, ki se s takimi težavami ne srečujejo. To ji je tudi uspelo. Danes namreč številni vrtci in šole po vsem svetu delajo po metodi, ki jo je razvila.

