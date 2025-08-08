NEVARNA REŠEVALNA OPERACIJA

Izjemno reševanje na Antarktiki v popolni temi in temperaturah globoko pod ničlo

Američani so se zahvalili Novozelandcem.
Fotografija: Rešili so tri ljudi, med njimi enega, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč. FOTO: Novozelandska vojska/Reuters
Rešili so tri ljudi, med njimi enega, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč. FOTO: Novozelandska vojska/Reuters

08.08.2025 ob 07:21
Kraljeve novozelandske zračne sile (RNZAF) so pred dnevi izvedle nevarno reševalno operacijo na Antarktiki. V popolni temi – na Antarktiki je 24-urna tema, temperature pa so globoko pod ničlo – so z letalom Hercules iz ameriške raziskovalne baze McMurdo rešili tri člane osebja, vključno z enim, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč.

Reševanje s postaje McMurdo, ki je največja raziskovalna postaja na Antarktiki oziroma na južnem robu otoka Ross, je bilo izjemno zahtevno. Poleti, ki jih izvajajo sredi zime na južnem tečaju, to je med marcem in oktobrom, so pogosto najbolj nevarni zaradi spremenljivih vremenskih razmer in zahtevnih pristankov na ledu.

»Posadka lahko poleti šele po podrobni analizi vremena in stanja letališča. Zimska ekipa ameriškega antarktičnega programa mora fizično ustvariti vzletno-pristajalno stezo, preden lahko odletimo, tako da imamo zagotovljeno, da je led urejen in primeren za pristanek,« je dejal Andy Scott, poveljnik novozelandske letalske enote.

V bližini ni razpoložljivih letališč

Poleg tega morajo leteti z očali za nočno opazovanje. Problem pa je tudi v tem, da v bližini ni razpoložljivih letališč, kamor bi se lahko letalo preusmerilo, če bi bilo treba. Ko preleti določeno točko proti jugu, ni več vrnitve, ampak lahko pristanejo le na stezi ob raziskovalni postaji. »Zaradi vseh teh razlogov misij nikakor ne jemljemo zlahka,« je dejal Scott o tehnično izjemno zahtevnem poletu.

Ameriško veleposlaništvo na Novi Zelandiji je reševalcem v zahvali zapisalo: »V ekstremnih razmerah, z malo prostora za napake, je RNZAF brezhibno izpeljal to medicinsko pomoč sredi zime na Antarktiki. Reševanje je zahtevalo absolutno natančnost. Bilo je drzno, nevarno in zelo pogumno.«

Bilo je drzno, nevarno in zelo pogumno.

Antarktika letališče Nova Zelandija reševanje ZDA led pomoč polet letalo vreme Kraljeve novozelandske zračne sile

