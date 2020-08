Izjemni posnetki s protesta, kot ga še ni bilo (VIDEO)

Dolgoletni beloruski predsednikje odločno zavrnil možnost ponovitve predsedniških volitev, potem ko so volitve 9. avgusta, na katerih je sodeč po uradnih izidih slavil s kar 80 odstotki, sprožile val protivladnih protestov, kakršnih v Belorusiji po razpadu Sovjetske zveze še ni bilo.Privrženci opozicije - med njimi so tudi številni zaposleni v velikih državnih podjetjih, ki v znak solidarnosti s protestniki stavkajo - oblastem očitajo, da so povsem priredile volilne izide in tako 65-letnemu Lukašenku zagotovile že šesti mandat na čelu države.Po njihovem je resnična zmagovalka volitev 37-letna politična novinka, ki je po uradnih izidih sicer prejela le dobrih deset odstotkov glasov, v resnici pa naj bi jih nekje med 60 in 70 odstotki. Tihanovska je sicer v začetku minulega tedna zbežala v Litvo. Od tam je Lukašenka že večkrat pozvala k odstopu in zahtevala ponovitev volitev, danes pa je prvič tudi nedvoumno sporočila, da je pripravljena do izvedbe novih volitev prevzeti vodenje države.A Lukašenko, ki Belorusijo s trdo roko vodi že skoraj četrt stoletja in se je na množične proteste odzval s krvavo represijo pripadnikov varnostnih sil, vsaj zaenkrat ni pripravljen popustiti.Konec tedna je bil tako Minsk prizorišče največjih protestov v zgodovini Belorusije, po nekaterih podatkih naj bi se zbralo kar 200.000 ljudi. Zbrali so se sicer tudi Lukašenkovi podporniki, teh naj bi bilo več deset tisoč.