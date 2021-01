Izjemna poteza policista: ni jih vklenil, temveč jim pomagal

Samo opomin in darilni bon!

Otroka ne smeta ostati brez praznične večerje, je sklenil dobri policist. FOTO: Yelenayemchuk/Getty Images

Kradli so le hrano, je ugotovil.

200 evrov so lahko zapravili na božični večer.

Vsaj otrok si zasluži pravo božično večerjo, je sklenil policist iz Somerseta v ameriški zvezni državi Massachusetts, potem ko se je znašel v skrajno neprijetni zagati. Na božični večer je namreč prihitel v prodajalno, kjer naj bi v lisice vklenil nepridiprave, ki so si v žepe in torbe basali dobrote, na kraju dogajanja pa spoznal, da gre za družino z majhnima otrokoma.Le kaj mi je storiti, je premleval, ki bi po dolžnosti moral ženski prijeti, za otroke pa priskrbeti socialno varstvo. Nakupovalki sta sicer nekaj izdelkov postavili v voziček in jih tudi nameravali plačati, večina izbranega blaga pa je romala v njune torbe in jakne, nekaj manjših artiklov se je znašlo v žepih malčkov. »Že ko sem prejel klic, sem začutil, da je tokrat situacija drugačna,« pripoveduje Matt, ki na božični večer ni mogel razbiti družine in tako užalostiti otrok. V kakšnem sorodstvenem razmerju sta odrasli ženski, ni znano, sta pa policistu zatrjevali, da sta v zadnjem času obe ostali brez prihodkov in otrokoma nista mogli privoščiti praznične pojedine. Glede na to, da so bili vsi ukradeni izdelki prehranski, jima je mož postave verjel na besedo in izrekel le opomin.Prodajalno je četverica zapustila praznih rok, a njihov večer se je nenadoma spremenil v čarobnega: Matt je namreč na blagajni kupil darilni bon v vrednosti 200 evrov in ga podaril družini, ki je lahko dobrote potem nakupila v drugi trgovini iste verige. »Otroka sta podobne starosti kot moja, nisem si mogel predstavljati, da bi božični večer preživela lačna,« pripoveduje Matt. »Vsi štirje so bili zelo hvaležni, pravzaprav so bili najprej šokirani, da jih nisem privedel na policijsko postajo. Verjetno večina ljudi v takšnih okoliščinah ne bi pričakovala takšnega izida. A takrat sem storil, kar sem čutil, da je prav. Preprosto sem se poskušal postaviti na njihovo mesto in pokazati nekaj sočutja. Ne nazadnje, kaj takšnega lahko doleti vsakogar od nas.«Policist svoje dobrote ni želel obešati na veliki zvon: da je v njihovih vrstah zaposlen izjemno srčen mož, sta Mattove nadrejene opozorili hvaležni ženski, policijska postaja pa je ganljivo zgodbico pozneje objavila na instagramu.