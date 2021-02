Izjemna nova najdba v Pompejih, na njih pa erotični motivi

V Pompejih so izkopali praktično nepoškodovano kočijo z erotičnimi motivi, namenjeno procesijam, so danes sporočili arheologi. Štirikolesna železna kočija za eno ali dve osebe je edina svoje vrste, poudarjajo strokovnjaki arheološkega parka.



Kočijo so odkrili v vili Civita Giuliana, severno od Pompejev. Uporabljala jo je rimska elita za posebne ceremonialne priložnosti. Na njej sta v bronu upodobljena moški in ženska v erotičnih prizorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Prizorišče je v preteklosti že poskrbelo za neverjetno najdbo. Pred leti so namreč odkrili ostanke treh konj, med njimi je bil en še v vpregi. Območje pa so našli tudi lopovi, ki so skopali tunele, da bi tako ukradli artefakte.



»Pompeji nas še naprej navdušujejo s svojimi najdbami in tako bo še veliko let, saj morajo izkopati še 20 hektarjev,« je po najnovejši najdi sporočil italijanski minister za kulturo Dario Franceschini.



Pompeje so bili skriti pod kupom vulkanskega pepela, blata in lave od izbruha Vezuva leta 79 do 18. stoletja. Od takrat si na območju sledijo vedno nova arheološka odkritja. Tako so konec minulega leta izkopali dobro ohranjen pult rimske okrepčevalnice, ki je delovala vse do izbruha vulkana. Okrepčevalnica s pultom, ki so ga krasile različne podobe, naj bi bila ena najstarejših v Pompejih.



Pompeji so ena najbolj obiskanih turističnih točk v Italiji. Leta 2019 so zabeležili več kot 3,9 milijona obiskovalcev.

