Izidi zgodovinskih volitev nov udarec za Kitajsko: se obeta vojaško posredovanje? (FOTO)

Zmagovalec predsedniških volitev na Tajvanu je kandidat vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP) Lai Ching-te, kažejo podatki tajvanske volilne komisije po preštetih glasovnicah z 98 odstotkov volišč. Lai se predstavlja kot zagovornik demokracije in naslednik odhajajoče predsednice Tsai Ing-wen, ki je gojila tesne stike z ZDA.

Kaj bodo storili Kitajci?

Lai je po poročanju britanskega BBC sporočil še, da je odločen »zaščititi Tajvan pred nenehnimi grožnjami in ustrahovanjem« s strani Kitajske in da namerava ohraniti status quo v Tajvanski ožini. Kitajska je Laija pred volitvami označila za grožnjo miru in posvarila ljudi, naj ga ne volijo.

Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. Medtem ko kitajski predsednik Xi Jinping odkrito govori o združitvi otoka s celino, del tajvanskih političnih sil pa o neodvisnosti, večina Tajvancev še naprej želi ohranjati status quo in s tem mir.

Lai se predstavlja kot zagovornik demokracije. FOTO: Ann Wang Reuters

Kitajska vojska je sicer večer pred volitvami p sporočila, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zatrtje vseh oblik poskusov tajvanske neodvisnosti.