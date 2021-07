Izginilo potniško letalo, na katerem je 29 ljudi

Na Kamčatki na ruskem Daljnem vzhodu so danes izgubili stik s potniškim letalom, na krovu katerega naj bi bilo skupno 29 ljudi, 23 potnikov in šest članov posadke, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki navaja predstavnika ruskega ministrstva za izredne situacije.



Letalo antonov An-26 je bilo na poti iz mesta Petropavlovsk-Kamčatski v mesto Palana na polotoku Kamčatka, ko naenkrat ni več navezalo predvidenega stika s kontrolorji leta in je izginilo z radarjev. Več za zdaj ni znanega. Pristojni še poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo, poroča Tass.

