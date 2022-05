Izginilo letalo, na katerem je bilo 22 ljudi

Letalo nepalske družbe Tara Airlines s tremi člani posadke in 19 potniki na krovu je danes izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa. Z radarjev je izginilo med letom iz mesta Pohara proti Džomsomu, je povedal tiskovni predstavnik nepalske policije Bišnu Kumar. Oblasti so na območje napotile policijo in vojsko. »V letalu so bili štirje Indijci, dva Nemca in 16 nepalskih državljanov,« je dejal Kumar. Iskalno akcijo otežuje slabo vreme, zaradi katerega na pomoč niso mogli poslati helikopterjev.

Tara Air DHC-6 Twin Otter FOTO: Madhu Thapa Via Reuters

Dvomotorno letalo je iz Pohare, turističnega središča približno 200 kilometrov zahodno od nepalske prestolnice Katmandu, vzletelo ob 6.10 po srednjeevropskem času, kmalu zatem pa so z njim izgubili radijsko zvezo.

Nepalsko letalsko industrijo sicer že dolgo pestijo slabe varnostne razmere zaradi nezadostnega usposabljanja in vzdrževanja. Zaradi varnostnih pomislekov je vsem nepalskim letalskim družbam prepovedan vstop v zračni prostor EU. Poleg tega letenje v državi otežujejo razgiban relief in kratke pristajalne steze, ki povzročajo težave tudi izkušenim pilotom.