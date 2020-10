Izginila je pred dvema letoma, ribiči so jo našli v vodi (VIDEO)

Ženska, ki je pred dvema letoma izginila na kolumbijski obali, se je izčrpana pojavila v morju. Iz vode so jo potegnili lokalni ribiči in skrivnostno izginotje je končno dobilo epilog. 46-letnaje izginila dve leti nazaj in domači z njo izgubili vse stike. Nihče ni vedel kje je, vse do 26. septembra, ko je ribičnašel izčrpano žensko ob obali okoli kilometer stran od mesta Puerto Colombia. Njeno telo je lebdelo na vodi, bila je popolnoma izčrpana in bleda.Angelica je policiji razkrila, da je pred leti pobegnila, zaradi družinskega nasilja. Njen mož jo je psihično in fizično zlorabljal, tudi med nosečnostjo in beg je bil edina rešitev. Pred dnevi pa je na robu žalosti odločila, da za vedno konča svoje življenje. Skočila je v morje in osem ur zmrzovala v vodi. Pred nesrečno usodo jo je rešil ribič in zaradi tega mu je iz srca hvaležna. Kot je povedala za lokalne medije, je občutek kot bi se ponovno rodila. Sedaj si bo poiskala pomoč in začela novo življenje.