Izganjalke opic ščitijo kmete

Opičji problem

Na Japonskem so dobili svojevrstne superjunakinje, ki so priskočile na pomoč kmetom v prefekturi Fukui na osrednjem japonskem otoku Honšu. Lokalni kmetje se že dlje borijo proti tropom makakov, ki jim povzročijo veliko škode na poljih in vrtovih. Opice, ki so se na tem delu Japonske pojavile pred kakimi petimi leti, so se namreč lotile krompirja, čebule, jajčevcev in kumar, ki jih pridelujejo kmetje v okrožju Mijama.Trojica upokojenk – 74-letna, 68-letnain 67-letna– patruljira po poljih in vrtovih in z zračnimi puškami in petardami preganja nadležne opice. Zračno orožje uporabljajo le za opozorilne strele, makake pa naženejo s pokanjem in drugimi glasnimi zvoki, poročajo japonski mediji, novica pa se je razširila tudi na mednarodna družabna omrežja.Makaki, ki jih turisti drugod opazujejo, kako se namakajo v naravnih bazenčkih s termalno vodo, so v prefekturi Fukui v zadnjih letih postali velik problem za lokalne kmete. Oblasti so zato pripravile že vrsto izobraževanj, kako nenasilno preganjati lačne opice.Masako, Tatsuko in Mijuki so bile med prvimi, ki so se udeležile protiopičjega tečaja. Nadele so si naziv Izganjalke opic (po filmski uspešnici Izganjalke oziroma Izganjalci duhov), se oborožile z zračnim orožjem in pokalicami ter se lotile dela.Njihova tarča: trop makakov, ki se je lotil polj in vrtov, krivijo pa ga tudi za onesnaževanje in nadlegovanje obiskovalcev lokalnega templja in zgodovinskih ruševin. Kadar kdo iz lokalne skupnosti opazi opice, takoj obvesti Izganjalke, ki se nemudoma odzovejo; po navadi kar v predpasnikih.