Ali to prihaja k nam? Na Hrvaškem izdano vremensko opozorilo

Na Hrvaškem zaradi slabega vremena danes ne bodo vozili številni trajekti, ladje in katamarani, so sporočili iz Hrvaškega avtokluba (Hak). Iz državnega hidrometeorološkega zavoda so namreč izdali oranžno vremensko opozorilo za območje Gospića in Knina, potencialno nevarno vreme pa napovedujejo tudi za Istro, Kvarner in Dalmacijo.

Hidrometeorološki zavod je za zahodno obalo Istre, Kvarner, Velebit, srednjo in južno Dalmacijo ter območje Reke, Dubrovnika in Splita izdal rumeno opozorilo. Iz hrvaškega štaba civilne zaščite so opozorili, da bi območje Gospića in Knina lahko zajele poplave, pihal pa bo tudi močan veter. Možne so prekinitve preskrbe z energijo in vodo.

Ohladitev po Sloveniji V Sloveniji bo oblačno in deževno, ponekod lahko tudi zagrmi, meja sneženja bo med 1200 in 1600 m nadmorske višine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi slabše vidljivosti, spolzkih in mokrih cestišč ter močnega vetra so iz Haka pozvali k previdnosti med vožnjo. Na krškem mostu zaradi močnega vetra velja prepoved vožnje za motocikle, kamp prikolice, osebna vozila s prikolico, večnadstropne avtobuse in kombinirana vozila, višja od 1,9 metra. Vreme na Hrvaškem se bo v torek umirilo in z zahoda postopoma razjasnilo.