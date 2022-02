Izbruhnila nevarna bolezen: umrlo je že več kot 150 oseb

V Afganistanu, ki ga pesti huda humanitarna kriza, se soočajo z velikim izbruhom ošpic. Samo v januarju se je z ošpicami okužilo na tisoče ljudi, umrlo je več kot 150 ljudi, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), pri čemer je opozorila, da bi se lahko število smrtnih primerov še povečalo.

»Primeri ošpic se od konca julija 2021 povečujejo v vseh provincah,« je v Ženevi danes dejal tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier in opozoril, da se je število primerov okužb in smrti v zadnjem času močno povečalo.

Januarja je bilo skupno prijavljenih 35.319 primerov suma na ošpice, od tega več kot 3000, ki so bili laboratorijsko potrjeni, in 156 smrti. Kar 91 odstotkov primerov okužb in več kot 97 odstotkov smrtnih primerov so zabeležili pri otrocih, mlajših od pet let.

Kot je pri tem poudaril Lindmeier, o vseh smrtnih primerih, povezanih z ošpicami, verjetno niso poročali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Huda humanitarna kriza

WHO je tudi opozoril, da je izbruh še posebej zaskrbljujoč, saj se Afganistan sooča z veliko nezanesljivostjo oskrbe s hrano in podhranjenostjo, zaradi česar so otroci veliko bolj ranljivi za to zelo nalezljivo bolezen. Najresnejši možni zapleti po okužbi z ošpicami so slepota, driska in hude okužbe dihal.

Zadnji porast primerov ošpic se je pojavil v času, ko se Afganistan sooča s hudo humanitarno krizo, ki se je poglobila od avgusta lani, ko so na oblast znova prišli talibani. Zahodne države so državi posledično zamrznile mednarodno pomoč in dostop do sredstev v tujini. Združeni narodi so opozorili, da polovici države grozi pomanjkanje hrane, še navaja AFP.