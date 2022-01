Izbruh vulkana zatresel ves planet

V soboto je v Tihem oceanu 30 kilometrov jugovzhodno od Tonge izbruhnil podvodni vulkan. Izbruh je bil tako silovit, da so ga posneli sateliti, ki krožijo okoli Zemlje, po poročanju seizmografov pa je stresel ves planet in sprožil silovit cunami.

Po podatkih Agencije RS za okolje je potresni val dosegel tudi Slovenijo. Opozorilo, naj se umaknejo od obale, so prejeli v vseh okoliških državah pa tudi na 5000 kilometrov oddaljenih Havajih ter celo na zahodni obali Združenih držav Amerike. Včeraj zjutraj je bila nevarnost povsod preklicana, kot je bilo pričakovati, jo je najhuje odnesla Tonga.

V prestolnico, ki leži na severni obali otoka, je treščil več kot meter visok val ter poplavil ulice in stavbe. Škoda bo ogromna, a podrobnosti še niso znane, saj so bile včeraj spletne povezave s Tongo prekinjene, informacije pa skope. Kljub temu človeških žrtev menda ni bilo, je za novozelandske medije povedal tamkajšnji metodistični župnik Simote Taunga, ki mu je uspelo po telefonu priklicati svojce, ki živijo na enem od otokov arhipelaga Tonga.

»Prestolnica je pod vodo, pravijo, ljudi je strah, kaj takšnega še niso doživeli. Upajo, da je konec, da ne bodo sledili novi izbruhi, potresi, sunki in cunamiji. Povedali so mi, da je bilo grozljivo, bobnelo je in se treslo, nihče ni vedel, kaj se dogaja,« je še dejal Taunga.

Dober meter visok cunami je v noči na nedeljo treščil tudi ob vzhodno obalo Japonske, a žrtev niti tam menda ni bilo. Ljudje se še predobro spominjajo opustošenja, ki ga je povzročil cunami pred enajstimi leti, in takoj, ko so zaslišali opozorilo, so pobrali najnujnejše ter se umaknili na varno. Podobno je bilo na Novi Zelandiji, v Avstraliji ter ameriških zveznih državah Havaji, Aljaska in Kalifornija.