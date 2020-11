Izbruh svetovne vojne zaradi koronakrize? Povsem mogoče

V nekaterih držav se širijo izbruhi tudi zaradi ekonomskih posledic, ki jih prinaša boj s pandemijo covida 19. Britanski generalje za Sky News dejal, da obstaja realna možnost za izbruh nove svetovne vojne, če bi manjši konflikti eskalirali in ušli nadzoru. Povedal je, da globalno ekonomsko krizo načenja tudi novi koronavirus, vse to pa je potencialna varnostna grožnja, ki lahko pripelje do vojne.»Živimo v času, ko je svet negotov in skrb vzbujajoč. Ob številnih regionalnih konfliktih lahko stopnjevanje vodi do napačnih ocen.« Pojasnil je, kaj je mislil z 'napačnimi ocenami': »Protagonisti lahko, ker se ne zavedajo posledic svojih dejanj, spore stopnjujejo, kar pomeni, da se mora v boj vključiti več ljudi, vplete se več orožja in več držav, to pa vodi do popolne vojne.«Načelnik obrambnega štaba Carter ni jasno povedal, na katere konflikte je mislil, je pa pojasnil, da so gospodarske krize v preteklosti vodile v varnostne krize, to pa bi se lahko zdaj ponovilo po udarcu, ki ga je svetovnemu gospodarstvu zadala pandemija.Ocenil je tudi, da bi britanska vojska do leta 2030 štela »90.000 človeških vojakov in 30.000 robotov«.