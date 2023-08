Izbruh nove covida na priljubljeni dopustniški destinaciji med Slovenci

Nova mutacija korona virusa je zaskrbela strokovnjake, saj se na severni polobli bližata jesen in zima, s tem pa tudi sezona okužb dihal.

Novo podvrsto omikrona, imenovano Eris, so potrdili v najmanj 45 državah, ena od njih je tudi Grčija, kjer beležijo porast števila obolelih in hospitalizacij, zaradi česar so zaskrbljene tudi grške oblasti.

Največ težav na Kreti

Nova podrazličica je trenutno največ težav v Grčiji povzroča na Kreti, z 41 potrjenimi primeri med 31. majem in 27. julijem. Omenjeno podrazličico Eris pa so odkrili v kar 69 odstotkih novih primerov na Kreti. Strokovnjaki pričakujejo nadaljevanje širjenja okužb in sprejemov v bolnišnice. Pozivajo ljudi, naj ob okužbi takoj začnejo z jemanjem zdravil za preprečevanje hudih okužb preden se simptomi poslabšajo. Veliko pozornosti spet namenjajo starejšim in ranljivim skupinam prebivalstva, ki so bolj ogroženi.

Nova različica Eris bo prevladala

Novo podrazličico so našli že v več kot 50 državah. Kot poročajo tuji mediji, je podrobna analiza, opravljena v Združenem kraljestvu, pokazala, nova različica Eris odgovorna za porast primerov in hospitalizacij. Podobna situacija je v Združenih državah - je dejal strokovnjak in dodal, da je tudi v Grčiji nova podrazličica verjetno odgovorna za izbruh primerov v zadnjih tednih.

»Pojav Erisa naj služi kot opomnik, da je Sars Cov 2 skupaj s svojimi mutacijami in podvariantami še vedno skrb vzbujajoč,« - je dejala predsednica Združenja bolnišničnih zdravnikov Aten in Pireja (EINAP) Matina Pagoni.