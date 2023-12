Izbirčni dinozaver odtrgal in pojedel samo noge

ARHEOLOGI so se razveselili prav posebnega odkritja, s pomočjo katerega bodo bolje razumeli prehrambne navade ene največjih živali, kar jih je kdaj hodilo po površju Zemlje. V kanadski provinci Alberta so namreč našli odlično ohranjeno okostje dinozavra, vključno s fosiliziranimi ostanki vsebine njegovega želodca. To se je zgodilo prvič, prebavljena hrana oziroma njeni ostanki se namreč redko ohranijo tako dolgo, da bi se fosilizirali.

Naš najstnik je bil, kot kaže, ljubitelj kračk.

Raziskovalci so v želodcu 75 milijonov let starega okostja tiranozavra med drugim našli zadnje noge dveh mladih krilatih dinozavrov, kar jih je še posebno presenetilo. Darla Zelenitsky, profesorica na univerzi v Alberti in vodja raziskave, je povedala, da je okostje pripadalo tiranozavru, star naj bi bil med pet in sedem leti, torej najstnik, in dodala, da je bil očitno zelo izbirčen glede hrane. »Predzadnji in zadnji obrok tega dinozavra sta bila mala dinozavra s krili, stara največ eno leto, a naš primerek je pojedel le njune zadnje okončine, v njegovem želodcu drugih kosti nismo našli, zato lahko predvidevamo, da je preostale dele živali preprosto pustil. Naš najstnik je bil, kot kaže, ljubitelj kračk,« se je pošalila profesorica.

Lobanje odraslih živali so bile v povprečju dolge meter in pol. FOTO: Afp

Omenjeno okostje so arheologi sicer našli že pred leti, a je dolgo čakalo, da ga v roke vzamejo strokovnjaki, ki pa sprva niso niti opazili, na kakšen zaklad so naleteli. »Čistili smo okostje in odstranjevali pesek, kamne in podobno, ko smo opazili, da mu iz prsnega koša štrlijo male kosti, ki očitno niso spadale tja. Pogledali smo podrobneje in glej ga, zlomka, našli sveti gral,« je izjemno pomemben trenutek v svoji karieri opisala Darla Zelenitsky.