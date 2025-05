V ŽIVO IZ VATIKANA: Kardinali v procesiji proti Sikstinski kapeli (FOTO in VIDEO)

Sto triintrideset kardinalov elektorjev bo popoldne vstopilo v Sikstinsko kapelo in za zaklenjenimi vrati, popolnoma izolirano od zunanjega sveta, začelo tajne volitve novega poglavarja Rimskokatoliške cerkve. Tako se bo začelo izbiranje naslednika papeža Frančiška, ki je umrl 21. aprila.

Kardinali bodo prvič glasovali že danes, nato pa največ štirikrat na dan.

Trajanje konklava ni določeno, na zadnjih dveh pa se je beli dim iz dimnika Sikstinske kapele pokadil drugi dan. Pred konklavom je slišati napovedi, da bo tudi tokrat novi papež izvoljen dokaj hitro.

Med kardinali tudi argentinski nadškof slovenskih korenin

Poglavarja Cerkve izbira 133 kardinalov, mlajših od 80 let, med katerimi je tudi argentinski nadškof slovenskih korenin Vinko Bokalič Iglič. Prihajajo iz 71 držav, prvič doslej jih je manj kot polovica iz Evrope, 108 jih je imenoval Frančišek. Volitve so tajne, ves čas volitev je kardinalom prepovedan stik z zunanjim svetom in so pod prisego zavezani molčečnosti.

Najdaljše papeške volitve so bile v 12. stoletju, ko je bil izvoljen papež Lucij, volitve so trajale kar tri leta. Najkrajše so bile ob izvolitvi papeža Julija II. v 16. stoletju in po nekaterih zapisih so trajale okoli 10 ur.

Glasujejo tako, da na volilne lističe zapišejo ime tistega, za katerega po svojem prepričanju in navdihu Svetega duha menijo, da je najprimernejši za papeža. Glasujejo lahko največ štirikrat na dan - dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, dim se pokadi dvakrat dnevno.

Za izvolitev sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Kaj sledi?

Po maši v baziliki svetega Petra so se kardinali odpravili na odmor za kosilo in zadnji čas za razmislek.

FOTO: Murad Sezer Reuters

FOTO: Francesco Sforza Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

ob 15.45 - kardinali bodo zapustili svoje sobe in začeli procesijo proti Sikstinski kapeli.

ob 16.10 - skupna molitev in petje pesmi Veni, Creator Spiritus pred vstopom v kapelo.

ob 17.45 - kardinali pred začetkom glasovanja zaprisežejo molčečnost.

ob 19. uri - iz dimnika Sikstinske kapele se pričakuje prvi dim, bel ali črn.