Iz zbledelih in obrabljenih tkanin izdeluje portrete

Turški umetnik Ferhat Gümüş popravlja stare preproge in zavese, ki bi drugače končale na smetišču. Verjame, da jim na tak način vdihne novo življenje in hkrati ohranja njihove zgodbe za prihodnje generacije. »Želel sem obuditi preproge in zavese, ki so bledele v pozabo. Tako se je porodila ideja. Zbiram jih od ljudi okoli sebe, včasih jih najdem tudi doma. Nekatere stranke prinesejo svoje stare preproge in zavese, ko želijo določen portret,« pravi umetnik.

Poriše jih z oljnimi barvami in ogljem.

Gümüş je skozi leta razvil edinstven slog, ki združuje tradicionalne tehnike z modernimi pristopi. Uporablja oljne barve in oglje, podobe ljudi pa meša s tradicionalnimi vzorci. Ferhat je začel slikati pri rosnih 10 letih in je kot samouk ves čas razvijal svojo tehniko ter raziskoval materiale. Posebno ljubezen goji do tradicije in zgodovine, vendar želi preteklost ohraniti tako, da ji hkrati da novo, svežo podobo.

Njegova dela so izjemno priljubljena v Turčiji, po zaslugi objav na družbenih omrežjih pa postajajo znana tudi zunaj njegove domovine. Navdušene stranke si kar podajajo kljuko njegove delavnice v zgodovinski četrti Bey v Gaziantepu v vzhodni Turčiji.

»Od strank prejemam pozitivne odzive. V svojih starih zavesah in preprogah poskušam ovekovečiti ljudi, ki imajo smisel v mojem življenju. Slikanje je edina stvar, zaradi katere sem se kdaj počutil kot jaz. Preizkusil sem različna dela v različnih mestih in državah, a mir najdem le, ko slikam,« poudarja Ferhat. Rad riše grafite, umetniški čut izraža tudi na motivih za tetovaže.