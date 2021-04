Iz Zagreba bo letel Ryanair, karte za vso Evropo po 20 evrov

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je potrdil, da bo v Zagrebu odprl novo bazo, v kateri bo imel dve letali. Napovedal je, da bo imel z zagrebškega letališča 12 letalskih povezav in 36 tedenskih poletov v osem držav.



Ryanair bo najprej julija povezal Zagreb z Brusljem in Milanom, potem pa septembra tudi s Parizom, Londonom, Rimom, Göteborgom, Oslom, Podgorico, Frankfurtom, Dortmundom, Karlsruhejem in Memmingenom.

Od 20 evrov dalje v eno smer in 30 evrov za povratni let

Pri Ryanairu so svoj prihod na novo letališče proslavili z akcijskimi cenami vozovnic. Če boste do četrtka, 1. aprila, rezervirali sedež, boste zanj odšteli od 20 evrov za vse destinacije do konca marca 2022. Za povratno karto ne boste plačali bistveno več, saj so te naprodaj že od 30 evrov dalje.



Če ste že kdaj kupovali karte pri tem nizkocenovnem letalskem prevozniku, potem veste, da so cene najbolj ugodne, ko je letalo še pol prazno, zato prej kot boste rezervirali svoj termin, večja je možnost, da ga boste ugodno plačali.



Preverili smo, koliko bi nas stala povratna pot iz Zagreba v Rim za podaljšani vikend, od 17. do 20. septembra letos. Trenutna cena je v obe smeri 26 evrov, torej za povratno pot 52 evrov. Okrog 20 evrov bi morali odšteti še za organizirani prevoz iz Slovenije na zagrebško letališče oziroma nekaj več, če bi svoj avtomobil pustili parkiran na tamkajšnjem letališču.

Letalske vozovnice že na voljo

Po navedbah portala Croatian Aviation so letalske vozovnice že na voljo za vse zgoraj omenjene destinacije. Objavljeni so tudi termini letov. Prvo letalo bo poletelo iz Bruslja proti Zagrebu 4. julija. Povezava med Rimom in Zagrebom bo trikrat na teden, s prvim letom 3. septembra.



Povezava London–Zagreb bo vsak dan od 1. septembra dalje, dan pozneje bo vzpostavljena povezava med Parizom in Zagrebom dvakrat na teden.



2. septembra se vzpostavljajo povezave Milano–Zagreb (štirikrat na teden), Karlsruhe (trikrat na teden), Memmingen (dvakrat na teden). V Dortmund in Frankfurt bo Ryanair letel trikrat na teden, v Podgorico dvakrat tedensko.

