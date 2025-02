Iz Vatikana sporočili, kako je s papežem Frančiškom

Papež Frančišek, ki se zaradi pljučnice že skoraj dva tedna zdravi v rimski bolnišnici Gemelli, je preživel mirno noč, so davi sporočili iz Vatikana. Zdravstveno stanje svetega očeta je sicer še vedno kritično, a stabilno.

»Papež je preživel mirno noč in počiva,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana, kjer so Frančiškovo zdravstveno stanje v torek zvečer opisali kot še vedno kritično, a stabilno.

Bronhitis se je razvil v obojestransko pljučnico

88-letnega papeža, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. V soboto je utrpel dolgotrajno dihalno stisko.

V preteklih dneh je zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili pa so mu tudi blago odpoved ledvic, ki pa naj ne bi bila zaskrbljujoča. Verniki po vsem svetu medtem molijo za njegovo zdravje.