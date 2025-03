Iz Vatikana sporočili, kako je s papežem Frančiškom

Papež Frančišek, ki se od sredine februarja zdravi v bolnišnici zaradi pljučnice, je preživel mirno noč in se dobro spočil, so sporočili iz Vatikana. Stanje papeža se torej stabilizira, potem ko je v ponedeljek doživel dve dihalni stiski, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Papež se je ponoči dobro spočil in se je zbudil malo po 8. uri,« so sporočili iz Vatikana. Drugih podrobnosti niso navedli, so pa že v torek napovedali, da mu bodo čez noč namestili masko za mehansko ventilacijo.

V preteklih treh tednih je doživel več dihalnih stisk, zadnji v ponedeljek zvečer, a se je njegovo stanje nato stabiliziralo.

Papeža so 14. februarja sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, ki se je kasneje razvil v pljučnico na obeh pljučnih krilih. Zdravniki v prognozi glede njegovega zdravstvenega stanja ostajajo zadržani.