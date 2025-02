Iz Vatikana sporočili, kako je papež Frančišek preživel noč: stanje je kritično

Papež Frančišek, ki se zaradi pljučnice že deset dni zdravi v rimski kliniki Gemelli, je preživel mirno noč in počiva, je danes sporočila tiskovna služba Svetega sedeža. Papeževo stanje sicer ostaja kritično.

»Noč je bila mirna, papež je spal in počiva,« so davi zapisali v sporočilu, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Frančišek sicer zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih ostaja v kritičnem stanju in še naprej dobiva kisik. V nedeljo zvečer so sporočili, da je zaradi kompleksne klinične slike in čakanja na to, da bo terapija začela učinkovati, težko napovedati nadaljnji potek.

Dihalna stiska in odpoved ledvic

88-letni papež je v preteklih dneh zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili so mu tudi blago odpoved ledvic, za katero so v nedeljo zapisali, da je trenutno pod nadzorom.

Papeža Frančiška, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v bolnišnico sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, vendar se je ta razvil v dvojno pljučnico. V soboto je papež utrpel tudi dolgotrajno dihalno stisko.

»Stanje je postalo bolj zaskrbljujoče,« je v nedeljo za časnik Stampa dejal virolog Fabrizio Pregliasco, ki sicer ni član Frančiškove zdravniške ekipe. Pri tem je izpostavil Frančiškovo starost in pretekle težave z zdravjem.