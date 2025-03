Iz Vatikana sporočili, kako je noč preživel papež

Papež Frančišek je preživel še eno mirno noč, so davi sporočili iz rimske klinike Gemelli, kjer se papež zdravi že več kot dva tedna. V Vatikanu dodajajo, da papež počiva in da njegovo stanje ostaja stabilno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papež Frančišek bo danes zaradi bolezni znova izpustil redno opoldansko molitev angelovega češčenja z verniki na Trgu svetega Petra - to je prvič v času njegovega 12-letnega papeževanja, da bo nedeljsko molitev moral izpustiti trikrat zapored, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdravniki ostajajo zadržani

Iz Vatikana so v soboto zvečer sporočili, da 88-letnega papeža izmenjaje zdravijo z neinvazivno mehansko ventilacijo oziroma dovajanjem kisika, novih dihalnih stisk pa ni imel. Glede prognoze zdravniki ostajajo zadržani.

Papeža Frančiška, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. Pred enim tednom je utrpel prvo dolgotrajno dihalno stisko, nato pa se je ta teden njegovo stanje rahlo izboljšalo in po oceni zdravnikov ni bilo več kritično.