Iz Vatikana sporočajo: zdravstveno stanje papeža je takšno

Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je znova izboljšalo in je na poti okrevanja, so drevi sporočili iz Vatikana. Kljub temu pa zaenkrat ne gre pričakovati, da ga bodo kmalu odpustili iz bolnišnice, kamor so ga na zdravljenje sprejeli pred dvema tednoma, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papežu so danes znova omogočili zdravljenje z dodajanjem kisikom. Čeprav se stanje izboljšuje, pa še ni mogoče govoriti o morebitnem odpustu iz bolnišnice.

Se je pa Frančišek danes popoldne posvetil molitvi v kapeli v svojih prostorih v 10. nadstropju bolnišnice Gemelli. Prejel je tudi obhajilo in se posvetil delovnim obveznostim.

88-letnega papeža, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico.

Na milijone vernikov po vsem svetu moli za zdravje svetega očeta.