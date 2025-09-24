Iz smeti ustvarja umetnine

Stephanie Lynn Daigle iz Southingtona v Connecticutu, ki ustvarja pod umetniškim vzdevkom Sugarfox, zna preoblikovati zavržene predmete v osupljive umetniške skulpture. Osredotoča se predvsem na ustvarjanje iz vsakdanjih odpadkov, kot so star jedilni pribor, zapleteni električni kabli in neželena plastika.

»Smeti je preveč in so brezplačne,« pravi. Nekateri mislijo, da jih nabira z brskanjem po smetnjakih, vendar to ne drži. Materiale 39-letnica zbira prek lokalnega podjetja za ravnanje z odpadki in s pomočjo sosedov, ki ji na Facebooku darujejo predmete, ki bi jih sicer zavrgli. V delih združuje umetnost in trajnost, saj opozarja na pomen zavestne potrošnje in ponovne uporabe materialov.

Ne brska po smetnjakih.

Poleg materialov so posebne tudi njene ustvarjalne tehnike. Namesto lepljenja rada uporabi vijake, ki nato postanejo tudi del končne podobe, ki jo ustvari. Včasih se glava vijaka na primer spremeni v oči. Umetničin najljubši motiv so živali. »Najboljše so,« meni. »Nisem še našla drugega motiva, ki bi me tako navdihnil ali navdušil.« Prvi večji kos, ki je začel njeno umetniško pot, je bila skulptura jelena, ki jo je poimenovala Yondu.

Takole nastaja skulptura. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Svoje izdelke prodaja izključno po spletu. Ustvarja jih po navdihu, in ne po naročilu. V povprečju izdela po eno novo delo na teden. »Ko končam skulpturo, jo najprej objavim tukaj. Če je delo na voljo za prodajo, je to jasno označeno na vrhu objave, kjer je poleg cene zapisana tudi dimenzija,« na svojem profilu na Instagramu pojasnjuje morebitnim kupcem. Trenutno ima okoli 300 umetniških kosov.