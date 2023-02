Iz Slovenije 756 fotografij

Svetovna fotografska organizacija World Photography Organisation in družba Sony Europe sta predstavila zmagovalce nacionalnih in regijskih nagrad svetovnega fotografskega natečaja Sony World Photography Awards za leto 2023. Na natečaj je prispelo več kot 415.000 fotografij iz več kot 200 držav in ozemelj, od katerih je bilo v odprtem tekmovanju, kjer so izbirali zmagovalce nacionalnih oz. regijskih nagrad, prijavljenih več kot 200.000 fotografij; iz Slovenije jih je prišlo 756.

V naši regiji je slavil hrvaški fotograf Roberto Pavić s fotografijo Laponska v kategoriji popotniška fotografija, med finaliste pa se je uvrstil tudi Slovenec Andrej Tarfila, nekdanji nacionalni zmagovalec in zmagovalec odprtega tekmovanja v kategoriji popotniška fotografija iz leta 2016, ki je strokovno žirijo tokrat prepričal s fotografijo Smučarski skakalec nad navijači (kategorija gibanje). V ožji regionalni izbor fotografov so se poleg Pavića in Tarfile uvrstili še Armin Durgut iz BiH, Suer Celina s Kosova, Ivana Todorović iz Črne gore in Vladimir Živojinović iz Srbije.

Pavić bo prejel Sonyjevo digitalno opremo, zmagovalna fotografija pa bo vključena v razstavo Sony World Photograpy Awards ter knjigo zmagovalnih fotografij in fotografij iz ožjega izbora. Zmagovalci študentskega, mladinskega, odprtega in profesionalnega tekmovanja SWPA 2023 bodo znani 13. aprila 2023, njihova dela pa si bo mogoče ogledati v okviru razstave v Somerset House v Londonu od 14. aprila do 1. maja 2023.